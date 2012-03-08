60 درصد جنگل های گلستان صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه جشن بزرگ قشلاق افزود: ممیزی مراتع و صدور پروانه های چرا برای دامداران از اولین برنامه های منابع طبیعی است که برای اجرایی شدن آن نیازمند حمایت بهره برداران هستیم.

وی اظهار داشت: اگر پوشش مرتع را حفظ کنیم در نفوذ آب تاثیر بسزایی دارد.

سلامتی، بیشتر بهره برداران مراتع را تراکمه برشمرد و گفت: 450 خانوار از مراتع بهره برداری می کنند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان تعداد واحدهای دامی موجود در استان را یک میلیون و 200 هزار واحد دامی برشمرد و گفت: این میزان 2.5 برابر ظرفیت مراتع بوده سبب تخریب می شود.

وی گفت: مسئوان اجرایی باید در بحث فرهنگسازی توجه ویژه ای داشته باشند و استفاده از پتانسیل مختلف به نحو احسن از مسائل مورد توجه است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان، از فرهنگ منابع طبیعی به عنوان فرهنگ عمومی یاد کرد و گفت: اداره منابع طبیعی از وظایف این اداره کل است و وظیفه شرعی ما در مقابل انفال است و باید بهره برداری اصولی داشته باشیم.