تحولات خاورمیانه موضوع فلسطین را به حاشیه برده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز با اشاره به گذشت 14 ماه از آغاز بیداری اسلامی در خاورمیانه می نویسد : در 14 ماه گذشته تشکیلات خودگردان همچون یک طفل یتیم شده، این تشکل از لحاظ سیاسی از هم گیسخته شده، حمایت های مالی از آن کاهش یافته و این نگرانی نیز وجود دارد که شاهد آغاز دوباره ناآرامی در سرزمین های فلسطینی باشیم.

"سلام فیاض" نخست وزیر تشکیلات خودگردان در این باره می گوید : بزرگترین چالشی که با آن مواجه هستیم به غیر از اشغال، به حاشیه رانده شدن است. این تاثیر مستقیم انقلابها بر کشورهای عربی است، جائی که مردم با امور داخلی خود دست به گریبان بودند. دراین میان امریکا با انتخابات ریاست جمهوری مواجه بوده و علاوه بر آن با مشکلات مالی مواجه است. اروپا نیز با مشکلات خود دست به گریبان است و بدین ترتیب ما در حاشیه قرار گرفته ایم.

نیویورک تایمز می نویسد : برای چندین دهه بود که کشورهای عرب خاورمیانه توسط حاکمان مطلق اداره می شدند و موضوع فلسطین در کانون سیاست های خاورمیانه قرار داشت و مناقشه طولانی فلسطینی ها با اشغال اسرائیل، موجب شده بود تا اعراب نیز با فلسطینی ها همراهی کنند.

علاوه بر آن دولت اوباما زمانی که روی کار آمد نیز وعده داد که مناقشه فلسطین و اسرائیل را حل کند اما زمانی که در روزهای گذشته "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با اوباما دیدار کرد سخنی درباره فلسطینیان رد و بدل نشد.

به نوشته نیویورک تایمز، در منطقه خاورمیانه بیداری اسلامی ممکن است موجب افزایش توجه مردم به موضوع فلسطین شده و برای مثال مصری ها و مردم دیگر کشورها را به همراهی با فلسطینیان سوق دهد اما مطمئنا مشکلاتی را برای سازمان آزادیبخش فلسطین که با اسرئیل مذاکره می کرد بوجود آورده است.

نتیجه آنکه بیداری اسلامی موجب شده تا توجه آمریکا به موضعات دیگری به غیر از مناقشه فلسطینیان با رژیم صهیونیستی جلب شود از همین رو در روزهای گذشته شاهد انتقاد برخی از مقامات فلسطینی از آمریکا بوده ایم.