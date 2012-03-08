طرح تلاوت نور در 650 مسجد خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رمضان زاهدی اظهارکرد: اظهار داشت: دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی، هنری مساجد کشور بر اساس مصوبه شماره 302 شورای عالی انقلاب فرهنگی در 18 اسفند 71 با هدف احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات دستگاههای دولتی که امکان بهره‌ وری فرهنگی دارند، تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف این نهاد راه اندازی، توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی هنری در مساجد سراسر کشور است، گفت: توزیع جغرافیایی این کانون‌ها که دارای برنامه ای گسترده آموزشی در حوزه‌های علوم قرآنی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و علمی هستند، به حدی است که در دور افتاده ترین نقاط مرزی اعم از روستایی و شهری شاهد فعالیت آنان با محوریت ائمه جماعات و همراهی جوانان مسجدی هستیم.

وی گفت: تاکنون 253 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان راه‌ اندازی شده است.

وی ادامه داد: با تاسیس ستاد عالی کانون‌های مساجد راه اندازی، ساماندهی و تجهیز کتابخانه های مساجد، به عنوان نهاد مکمل فعالیت‌های فرهنگی و در راستای اهداف کانون‌های مساجد در سراسر کشور آغاز شد.

وی گفت: در این راستا 241 باب کتابخانه و قرائتخانه با 72 هزار جلد کتاب در سطح استان ایجاد و تجهیز و تاکنون 31 هزار و 200 عضو از خدمات مختلف کتابخوانی و مطالعه این کتابخانه‌ها بهره ‌مند شده‌اند و بالغ بر 370 هزار جلد کتاب به جوانان و نوجوانان به امانت داده شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تمامی فعالیت‌های قرآنی کانون‌ها اعم از "طرح تلاوت نور، تفسیر همراه، سلام مسجد، شکوفه های نور" زیر نظر خانه نور اداره می شود، ادامه داد: در حال حاضر 27 خانه نور در سطح استان فعالیت دارند.

گردهمایی فعالان کانون‌های مساجد خراسان جنوبی برگزار می ‌شود

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی از برگزاری گردهمایی فعالان کانون های مساجد استان فردا با حضور طاهریان، معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشورخبر داد.

اجرای طرح تلاوت نور در 650 مسجد خراسان جنوبی

زاهدی ترویج طرح تلاوت یک صفحه قرآن در بین نمازهای جماعت مساجد سراسر استان و اهدای هزاران جلد قرآن کریم به مساجد مجری این طرح را یکی از شاخص ترین برنامه های قرآنی این نهاد ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح از سوی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان، مساجد مجری به قرآن‌های معنادار تجهیز شده است که این طرح در حال حاضر در650 باب از مساجد اجرا می شود.

وی اظهارداشت: همچنین طرح احیای تفسیر روزانه قرآن کریم همزمان با اجرای طرح تلاوت نور در قالب 15 جلد تفسیر همراه با هدف انس عمومی با قرآن و احیای فرهنگ قرائت روزانه قرآن کریم در سطح مساجد اجرا می‌ شود.

حجت ‌الاسلام زاهدی با اشاره به تشکیل هسته‌های پژوهشی در مساجد با هدف شناسایی، تربیت و حمایت از جوانان دارای استعدادهای برتر، برگزاری میزگردهای تخصصی با رویکرد استفاده از تجربیات و نظرات ارزشمند کارشناسان و صاحب ‌نظران و همچنین انتشار کتاب هایی با موضوع مسجد و حمایت از پژوهش های مسجدی بیان داشت: در این زمینه راه‌اندازی کانون تخصصی پژوهش و تشکیل 6 هسته پژوهشی در کانون های فعال از جمله عملکردهای این بخش است.

برگزاری 192 عنوان برنامه قرآنی در خراسان جنوبی

وی از اجرای پروژه‌های مختلف آموزشی برای مخاطبان کانون های فرهنگی هنری مساجد در قالب یک هزار و 20 نفرساعت خبر داد و گفت: در این راستا تنها بالغ بر 192 عنوان برنامه قرآنی به مخاطبان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد ارائه شده است.