32 تعاونی مرتعداری در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه جشن بزرگ قشلاق افزود: نفوذپذیری آب در خاک، حفظ حیات وحش و تولید گیاهان دارویی از جمله مزایای مرتع است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 860 هزار هکتار ار عرصه های ملی استان را مراتع تشکیل می دهند و برای کاهش تخریب مراتع باید اتحادیه و تعاونیهای مرتعداری شد.

محمد زاده بیان داشت: ساماندهی و حسن اداری امور، حفاظت، برقراری ارتباط بین تعاونیها و مردم در سال 82 اولین اتحادیه مرتعداری کشور در گلستان به ثبت رسید.

وی عنوان کرد: ایستگاه بذرچپرقلی بزرگترین ایستگاه تولید بذر در کشور بوده که تولیداتش را به خارج از استان صادر می کند.

وی بیان داشت: تولید بیش از 90 هزار کیلوگرم بذر یونجه از جمله فعالیتهاست.

محمدزاده گفت: مراتع مختص به مرتعداران نبوده و همه اقشار جامعه از آن نفع می برند.