بودجه سال آینده شهرداری قزوین به 350 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین مهمترین فعالیت های شهرداری قزوین را تشریح کرد.



شهردار قزوین با تقدیر از حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس نهم اظهار امیدواری کرد با تلاش مجموعه مدیران استان زمینه رشد و توسعه شهری نیز با سرعت بیشتری فراهم شود.



نصرتی تصریح کرد: شهرداری قزوین با حمایت های شورای شهر و استانداری قزوین و نیز همکاری مردم در سال جاری توانست فعالیت های خوبی را انجام دهد و با اجرای چند طرح مهم شهری رضایت مردم را نیز جلب کند.



وی افزود: در سال جاری نیز چند پروژه مهم در شهر قزوین آغاز شده که تا پایان شهریور ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.



اجرای 12 تقاطع غیر هم سطح



شهردار قزوین بیان کرد: علیرغم مشکلات اقتصادی و ناملایمات موجود با اجرای دو تقاطع 9 دی و شهد رجایی که در سال جاری به مرحله بهره برداری رسید عملیات ساخت هفت تقاطع غیر هم سطح دیگر هم اغاز شده که برخی از آنها شهریور ماه سالر آینده افتتاح می شود.



وی افزود: تقاطع های همبستگی(میدان سید حسن نصرالله)، سرداران، شهید رجایی در تقاطع بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و بلوار شهید مطهری، پل شهید مطهری، تقاطع امام علی و صیاد شیرازی در شهر قزوین شروع شده که در زمان بندی مناسب پیش می رود.



نصرتی یادآورشد: اجرای برج های تجاری حکم آباد، مسکونی پونک، مینودر و بادامستان و ساختمان 15 طبقه شهرداری قزوین و نیز برج تجارت، پارکینگ طبقاتی بوعلی، شهربازی مدرن در بوستان باراجین، سالن های چند منظوره در بوستان باراجین، پارک بزرگ آبی در این بوستان، پل های عابر پیاده مکانیزه، مجموعه فرهنگی ورزشی با ساخت یک هتل چهار ستاره کلاس A ، استخر سرپوشیده و باغ وحش رباتیک و نیز مجتمع مسکونی و تجاری شهید مطهری از طرح های مهمی است که چهره شهر را متحول خواهد کرد.



این مسئول یادآورشد: ساماندهی ورودی های شهر و ادامه اجرای کمربندی شرق قزوین حد فاصل بلوار آیت الله خامنه ای تا ابوترابی و المان مینودر از طرحهای در دست اجرای شهرداری قزوین است.



بودجه سال 90 شهرداری قزوین 374 میلیارد تومان



نصرتی بودجه امسال شهر داری قزوین را 374 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: در حال حاضر 83 درصد بودجه محقق شده که امدیواریم بخش نقدی تا 85 درصد و بخش ملکی با ارائه اسناد تا سقف 100 درصد محقق شود.



شهردار قزوین یادآورشد: در چشم انداز ترسیم شده برای شهر قزوین مقرر شده است هر اتفاق و طرحی بر اساس برنامه پیش برود و از مسیر تعیین شده دورذ نشود و در این کار بعد فرهنگی، تاریخی، گردشگری و دانشگاهی شهر قزوین محور فعالیت ها خواهد بود.



وی افزود: جشنواره اسباب بازی که از سال قبل در قزوین کلید خورد از کارهای مهم فرهنگی است امسال نیز با عنوان بازی و اسباب بازی کودکان دیروز در مجموعه زیبا و تاریخی سرای سعدالسلطنه در ایام نوروز برپا می شود که در معرفی گردذشگری شهر قزوین نیز تاثیرگذار است.



نصرتی تصریح کرد: امیدواریم با مجموعه کارهای فرهنگی و عمرانی بتوانیم شهر قزوین را در سه سال آینده به قطب گردشگری در کشور مطرح کنیم که با وجود بقاع متبرکه امامزاده حسین(ع) و چهار انبیاء محور فعالیتها تعیین قطب گردشگری مذهبی است.



این مسئول گفت: صدور مجوز ساخت پنج هتل در شهر قزوین با هدف رونق گردشگری منطقه است که با ورود بخش خصوصی در این بخش انتظار داریم نیازهای اساسی در زمینه اقامتگاه تامین شود.



دهکده تفریحی قزوین ساخته می شود



نصرتی از ساخت دهکده تفریحی در بوستان باراجین هم خبر داد و اظهارداشت: ساخت دهکده تفریحی و بازی های زمستانی در کامان و زرشک از پیشرفت خوبی برخوردار است و پارک یک هزار و 400 هکتاری بارجین هم که در سفر دوم به عنوان منطقه گردشگری مصوب شد می تواند این شهر را به مقصد گردشگران تبدیل کند.



وی افزود: تاسیس سازمان باغستانها با وسعت دو هزار و 500 هکتار باغ سنتی حرکت ارزشمند دیگری برای حفظ این سرمایه های ملی است که برای ثبت جهانی این باغستانها نیز مقدمات لازم فراهم شده است.



نصرتی یادآورشد: شهر قزوین چهار هزار هکتار وسعت دارد که از نگاه توسعه شهری بدنبال آن هستیم تا چهار هزار هکتار فضای سبز در این شهر ایجاد شود که برای تحقق اهداف تعیین شده نسبت به احیاء بافت های فرسوده اقدام شده است.



بافتهای فرسوده شهری احیاء می شود



وی از احیاء بافت های فرسوده شهری به عنوان دیگر برنامه های سال آینده یاد کرد و اظهارداشت: در فاز اول در احیاء بافت های فرسوده منطقه هادی آباد و سپس منطقه حاجی چروک و انصاری شرقی در اولویت قرار می گیرد که در مدت یک تا سه سال تملک منازل انجام خواهد شد.



شهردار قزوین بیان کرد: در هادی آباد در اجرای طرح نوسازی مناطپزل مسکونی بیش از 500 واحد جدید ساخته می شود که احداث پارک و کاربری های عمومی در مراحل بعدی پیش بینی شده است.



نصرتی بیان کرد: احیاء بافت فرسوده در هادی آباد از سال 91 آغاز می شود و منایع مالی آن با فروش اوراق مشارکت تامین خواهد شد.



رویکرد فرهنگی اجتماعی/ اعتماد سازی



شهردار قزوین تحقق توسعه شهری را در گرو جلب مشارکت مردم و توجه به امور فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: با افتتاح همزمان طرحها، تسریع در امور و فعالیت های فرهنگی و آموزش شهروندان در سال آینده تلاش می کنیم در مسیر اعتماد سازی عمومی و جلب مشارکت گام برداریم.



وی آموزش حقوق شهروندی را از دیگر برنامه های سال آینده دانست و افزود: توسعه پایدار شهری و افزایش مشارکت مردم در امور نیازمند آشنایی افراد با حقوق شهروندی است که این موضوع نیز در سال آینده پیگیری و اجرایی مش ود.



بودجه سال آینده شهرداری قزوین 350 میلیارد تومان



نصرتی در ادامه این نشست رسانه ای اظهارداشت: برای سال آینده 350 میلیارد تومان بودجه تقدیم شورای شهر قزوین شده که امیدواریم در چند سرفصل مهم مانند تسهیل در رفت و آمد مردم، پیاده روسازی، روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی، احداث دو کارخانه آسفالت و طرح های زیربنایی نسبت به سال قبل پر رنگ تر اجرایی شود.



کیفیت آسفالت بهتر می شود



وی اظهارداشت: با احداث دو کارخانه 280 تنی آسفالت در شهر قزوین ضمن تامین نیاز شهر محمدیه کیفیت و کمیت روکش آسفالت در سال آینده از افزایش قابل توجهی برخوردار خواهد شد و روند زیباسازی شهری بهتر می شود.



وی از تجهیز تقاطع های شهری به دوربین های جدید هم خبر داد و گفت: 20 تقاطع دیگر در سال آینده به تجهیزات دوریبن مداربسته مجهز می شود که این کار به کاهش ترافیک، سرعت داخل شهر کنترل نامحسوس و نظم بخشیدن به ترافیک روان شهری موثر است.



نصرتی بیان کرد: در سال آینده استودیوی رادیویی و تلویزیونی شهرداری قزوین هم با همکاری صدواسیمای مرکز قزوین راه اندازی خواهد شد که در فاز اول رادیوی شهری آغاز به کار می کند.