وجود 80 هزار هکتار اراضی ملی در ملارد/ اتمام مطالعه 4 حوزه آبخیز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته منابع طبیعی، اداره منابع طبیعی شهرستان ملارد با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.

سید علی عظیمی در این مراسم اظهارداشت: پتانسیل های بسیاری زیادی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح این شهرستان وجود دارد.

وی افزود: وسعت اراضی ملی شهرستان ملارد بیش از 80 هزار هکتار است .

این مسئول با بیان اینکه مطالعات چهار حوزه آبخیز این منطقه انجام شده است بیان کرد: اجرای طرح های مرتع داری، بیابان زدایی، آبخیزداری با توجه به ظرفیت های بالای این شهرستان قابلیت اجرایی دارد.

عظیمی بیان کرد: همچنین پروژه تسویه کربن نیز با پیگیری های مسئولان به ویژه فرماندار ملارد و مدیرکل منابع طبیعی استان تهران در مجمع شهرستان ملارد طی مدت پنج سال پیگیری و سند آن با حضور تمدن و نماینده سازمان ملل به امضا خواهد رسید.

وی گفت : امید می رود در سال 91 شاهد تحقق پروژه تسویه کربن با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان و منطقه دهک باشیم.

عظیمی در تشریح مزایای این طرح گفت: اجرای طرح تسویه کربن در واقع کمک به کاهش میزان دی اکسید کربن در هوا است که این امر بسترساز ایجاد شرایط مطلوب هوایی است.

این مسئول در بخش دیگری با اشاره به راه اندازی اداره منابع طبیعی شهرستان ملارد گفت: این ادراه از سه بخش معاونت، مدیریت و فنی و اجرایی تشکیل شده است.

عظیمی عنوان کرد: هم اکنون بخش فنی، دبیرخانه، حقوقی و مهندسی این اداره فعال است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط مطلوبی برای ارائه خدمات در این بخش وجود دارد.