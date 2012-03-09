تأسیس شبکه خدمات سلولهای بنیادی/ ایجاد رشته سلولهای بنیادی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد واسعی در دومین کنگره کاربردهای سلولهای بنیادی در بازسازی بدن، ارائه روشهای بالینی را حاصل یافته های محققان دانست و افزود: از سال 88 در معاونت علمی ریاست جمهوری ستادهای راهبردی فناوری ایجاد که از این میان 4 ستاد راهبردی در حوزه پزشکی راه اندازی شد.

رئیس ستاد توسعه سلولهای بنیادی اظهار داشت: ستادهای راهبردی نانو فناوری، سلولهای بنیادی، گیاهان دارویی و زیست فناوری از جمله ستادهای راهبردی است که به منظور توسعه فناوریهای مورد نیاز در حوزه پزشکی ایجاد شده است.



وی با اشاره به ماموریتهای ستاد راهبردی سلولهای بنیادی خاطر نشان کرد: توسعه فناوریهای مرتبط با سلولهای بنیادی از جمله اهداف این ستاد راهبردی است که در این راستا حمایتهایی به بخشهای فعال در این حوزه اعمال می شود.

همکاری ستاد سلولهای بنیادی با دانشگاه ها



واسعی با اشاره به مشکلات کشور در زمینه اعمال تحریمها، اضافه کرد: در این راستا ستاد توسعه سلولهای بنیادی از تحقیقات در حوزه سلولهای بنیادی در فازهای حیوانی و آزمایشگاهی حمایت می کند.



وی از امضای قرارداد همکاری با دانشگاه های کشور خبر داد و یادآور شد: با امضای این قراردادها، از سال آینده حمایت های این ستاد از طریق دانشگاه های کشور ارائه می شود.

حمایت ستاد سلولهای بنیادی از راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی



واسعی همکاری در زمینه تاسیس آزمایشگاه های تحقیقاتی و برگزاری کارگاه های عملی سلولهای بنیادی را بخشی از این حمایتها نام برد و اضافه کرد: ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی از دیگر برنامه های این ستاد است که در این زمینه اقدام به ایجاد شبکه خدمات آزمایشگاهی شد و از سال آینده آماده بهره برداری می شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: با راه اندازی این شکه دسترسی محققان به تهیه مواد اولیه و خدمات آزمایشگاهی سهل تر می شود.

تلاش برای ایجاد رشته سلولهای بنیادی



وی همچنین به اقدامات کشور در حوزه آموزشی سلولهای بنیادی اشاره کرد و گفت: رشته ای با عنوان " سلولهای بنیادی کاربردی" از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شد که مراحل نهایی خود را طی می کند.



واسعی با اشاره به فعالیتهای تحقیقاتی در بیمارستان فوق تحصصی فارابی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی شیراز، اضافه کرد: با اقداماتی که در این مراکز اجرایی می شود امیدواریم در آینده ایران در تولید علم در منطقه و در کنگره های علمی جهانی بتواند حرفهای تازه ای در زمینه کاربردی کردن سلولهای بنیادی در درمان داشته باشد.