کمبود نیروی انسانی یکی از مهمترین چالشهای سیستم آموزشی کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر از نام آوران و قهرمانان ورزشی آموزش و پرورش خراسان رضوی در فرهنگسرای آریو مصلی نژاد مشهد خراسان را یکی از سه استان برتر در امر ورزش خواند و افزود: ورزش و تربیت بدنی یکی از اساسی ترین موضوعات نظام آموزشی کشور است.

هاشمی تصریح کرد: هم اکنون با استخدام 15 هزار نیروی متخصص تربیت بدنی مدارس ابتدایی که 30 سال آنها را رها کرده بودیم نیز صاحب مربی شدند.

سهمیه خراسان رضوی استخدام هزار معلم است

هاشمی با بیان اینکه از این نیروهای تازه استخدام، بیش از هزار معلم سهمیه خراسان رضوی است تاکید کرد:هم اکنون 31 هزار نیرو در این بخش در کشور وجود دارد.

وی کمبود سرانه فضای ورزشی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و اظهار داشت:احداث 4000 سالن ورزشی برای مجتمع های آموزشی، راه اندازی 400 استخر شنا و 2 هزار سالن ورزشی می تواند نیاز بخش عظیمی از جمعیت دانش آموزی را پاسخ دهد.

آموزش یک میلیون دانش آموز در طرح سباح

معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، توجه مدیران و خانواده ها را نسبت به زنگ تربیت بدنی یادآور شد و افزود:اکنون بیش از یک میلیون دانش آموز در طرح سباح شنا را آموختند و زمان کیفیت سازی فرا رسیده است.

وی با بیان اینکه یک میلیون و250 هزار دانش آموز در طرح طناورز پایه چهارم ابتدایی با حداقل هزینه به این ورزش می پردازند، بیان داشت: طرح ژیمناست ویژه 20 درصد دانش آموزان پایه دوم در حال اجراست و در سال آینده به صددرصد می رسد.

اجرای رشته ورزشی دو میدانی برای ششم ابتدایی

وی با اشاره به این که سال آینده همراه با تدوین کتاب دو میدانی، این رشته ورزشی برای پایه ششم ابتدایی نیز اجرا می شود، گفت:امسال با حضور در 13 رویداد بین المللی ورزش شرکت و در 9 رشته صاحب عنوان قهرمانی شدیم.

وی افزود: اما بایستی به توسعه فرهنگ ورزش، تقویت فدراسیونهای ورزشی و انجمن های ورزشی دانش آموزی پرداخت و با تقویت ورزش و بهداشت در مدارس نسلی شاداب به اجتماع تحویل بدهیم.

گفتنی است، جشن تجلیل از 208 ستاره ورزشی خراسان رضوی بدون حضور مدیر کل سازمان تربیت بدنی این استان برگزار شد.