10 هزار هکتار به بخش صنعت و خدمات زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت سعادتی ظهر پنج شنبه در چهارمین روز از هفته منابع طبیعی افزود: 25 درصد از فضای اختصاص داده شده به بخش‌های صنعت و خدمات استان، مربوط به فضای سبز بوده که امیدواریم شهرک‌های صنعتی و کارخانجات مستقر در استان به تعهدات خود در این زمینه جامه عمل بپوشانند.



وی ادامه داد: از آن جایی که آلودگی محیط زیست، فاجعه‌ای است که آثار آن با چشم نیز قابل مشاهده بوده و تغییرات جوی و محیطی ایجاد شده توسط این آلودگی‌ها بسیار فراوان است، کاشت و رسیدگی هر تک درختی بر روی زمین از اهمیت بالایی برخوردار است.



سعادتی افزود: علاوه بر اهمیت ظاهری، آلودگی‌های زیست محیطی، اصلاح آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ تا جایی که اصلاح این آلودگی‌ها گاهی در کوتاه مدت غیرممکن بوده و نیاز به صرف زمان طولانی‌تری دارد.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، با اشاره به این که عمل به تعهدات شرعی، اخلاقی و اسلامی در هر پست و واحدی، از جمله اقدامات کارگشا در کشوراست افزود: گاهی با انجام تعهدات اشخاص به هر وظیفه‌ای، نیاز به رفع قضایی مشکلات نبوده و می‌توان ادعا کرد که بیش از 90 درصد مشکلات مردم به راحتی حل خواهد شد.