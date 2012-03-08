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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

اکبرزاده به مهر گفت:

حال عمومی علامه حسن زاده آملی رضایت بخش است

حال عمومی علامه حسن زاده آملی رضایت بخش است

آمل - خبرگزاری مهر: فرماندار آمل با رد هرگونه شایعه مبنی بر وخامت حال علامه حسن زاده آملی، اظهار داشت: حال عمومی این عالم جلیل القدر رضایت بخش است.

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه شایعاتی از صبح امروز مبنی بروخامت حال علامه حسن زاده آملی پخش شده که بدینوسیله این شایعات تکذیب می شود.

وی افزود: در تماسی که بنده دقایقی پیش با بیت مکرم علامه حسن زاده آملی داشتم، وضعیت عمومی ایشان را رضایت بخش اعلام کردند.

اکبرزاده با اشاره به اینکه علامه حسن زاده آملی اکنون در قم حضور دارند، تصریح کرد: قرار است عصر امروز در استان اصفهان در قالب همایشی بزرگ از خدمات شایان این عالم جلیل القدر و دانشمند جهان اسلام قدردانی کنند.

فرماندار آمل بیان داشت: بیت علامه حسن زاده آملی متذکر شد که به امید الهی، حضرت علامه نوروز 91 را در زادگاهشان آمل حضور خواهند داشت.

کد مطلب 1555113

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