هفته فرهنگی هنری ج.ا.ایران در اندونزی/ طرح دیدگاههای مهم دو وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در مراسم گشایش این رویداد فرهنگی که در موزه ملی شهر جاکارتا برگزار شد با اشاره به رابطه دوستانه و طولانی میان دو کشور گفت: ایران و اندونزی مشترکات فرهنگی فراوانی دارند و روابط فرهنگی دو کشور باید بیش از پیش گسترش یابد.

"سید محمد حسینی" افزود: دشمنان کشورهای اسلامی در تلاش هستند که میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند و تعمیق روابط فرهنگی میان کشورهای مسلمان توطئه دشمنان را خنثی می کند.

وی در ادامه ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در رویدادهای فرهنگی و هنری در اندونزی از هنرمندان اندونزیایی دعوت کرد در جشنواره های و نمایشگاههای بین المللی فرهنگی در ایران حضور بیشتری داشته باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد برنامه های فرهنگی مشترک نقطه آغازی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری مشترک و ایجاد پیوندی مستحکم تر از گذشته میان دو ملت مسلمان ایران و اندونزی باشد.

وزیر فرهنگ اندونزی نیز در این مراسم گفت: ایران و اندونزی در عرصه فرهنگ و هنر بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و برپایی این هفته فرهنگی روابط فرهنگی و هنری میان دو کشور را بیش از پیش مستحکم تر خواهد کرد.

"محمد نوح" برگزاری هفته فرهنگی ایران در اندونزی را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: افزایش روابط فرهنگی میان دو کشور زمینه ایجاد فضایی آکنده از دوستی ، صلح و امنیت را فراهم خواهد کرد.

در مراسم گشایش هفته فرهنگی ایران در اندونزی علاوه بر وزیر امور اجتماعی اندونزی و تعدادی از مسئولان فرهنگی این کشور، "محمد جعفر محمدزاده" و "حجت الاسلام مسعود پور" از معاونین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و "محمود فرازنده" سفیر کشورمان در اندونزی حضور داشتند.

وزرای فرهنگ دو کشور پس از گشایش نمایشگاه هفته فرهنگی از بخش های مختلف آن شامل هنرهای تجسمی، اجرای موسیقی سنتی ایرانی، نمایشگاه عکس، ایران امروز، نمایشگاه رسانه های دیجیتال دیدن کردند.