یک میلیارد تومان کالای ورزشی در مدارس خراسان رضوی توزیع شد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد تقی فخریان ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از ستارگان ورزشی این استان در مشهد افزود: رویکرد تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برمبنای شش ساحت تربیتی و از جمله زیستی و بدنی تدوین شده است.

وی تصریح کرد: حتی در ساحتهای زیبا شناسی و هنر نیز ورزش از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی تربیت بدنی را از تاثیر گزار ترین حوزه های تربیتی دانست و اظهار کرد: در تاریخ ایران اسلامی نیز شاهد اقتدای پهلوانان به مولا علی (ع)هستیم.

وی با بیان این که در بند 10 بیانیه ارزشها در سند ملی آموزش و پرورش مبنی بر توجه به سلامت، خودباوری و نشاط؛ افزود: در مثلث تهذیب، تحصیل و ورزش مقام معظم رهبری، برماست که این امر خظیر را در مدارس و جامعه ترویج و فراگیر کنیم.

وی گفت:هر چند شاید خراسان رضوی به لحاظ وجود ساحت قدسی امام هشتم نتواند از ابزارهای نشاط آور مثل موسیقی بهره مند شود، اما ورزش مهمترین ابزار ایجاد شور و نشاط در کودکان، نوجوانان و جوانان این خطه است.