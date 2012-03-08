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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

فخریان:

یک میلیارد تومان کالای ورزشی در مدارس خراسان رضوی توزیع شد

یک میلیارد تومان کالای ورزشی در مدارس خراسان رضوی توزیع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از توزیع یک میلیارد تومان کالای ورزشی در مدارس 47 منطقه آموزشی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، محمد تقی فخریان ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از ستارگان ورزشی این استان در مشهد افزود: رویکرد تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برمبنای شش ساحت تربیتی و از جمله زیستی و بدنی تدوین شده است.

وی تصریح کرد: حتی در ساحتهای زیبا شناسی و هنر نیز ورزش از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی تربیت بدنی را از تاثیر گزار ترین حوزه های تربیتی دانست و اظهار کرد: در تاریخ ایران اسلامی نیز شاهد اقتدای پهلوانان به مولا علی (ع)هستیم.

وی با بیان این که در بند 10 بیانیه ارزشها در سند ملی آموزش و پرورش مبنی بر توجه به سلامت، خودباوری و نشاط؛ افزود: در مثلث تهذیب، تحصیل و ورزش مقام معظم رهبری، برماست که این امر خظیر را در مدارس و جامعه ترویج و فراگیر کنیم.

وی گفت:هر چند شاید خراسان رضوی به لحاظ وجود ساحت قدسی امام هشتم نتواند از ابزارهای نشاط آور مثل موسیقی بهره مند شود، اما ورزش مهمترین ابزار ایجاد شور و نشاط در کودکان، نوجوانان و جوانان این خطه است.

کد مطلب 1555115

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