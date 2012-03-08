البرز را ویژه بنگرید/ سفر دور چهارم گام ویژه ای در توسعه استان البرز خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل محمدیان ظهر پنج شنبه در جلسه اطلاع رسانی سفر دولت در رادیو البرز اظهار داشت: در دور چهارم سفر تاکید دولت تکمیل مصوبات دوره های قبل و مصوبه های ناقصی بوده که تا کنون نا تمام مانده ؛ اما استان البرز به جهت آنکه در که دولت دهم شکل گرفته و در سفرهای دوم و سوم نیز بخشی از مصوبات آن شامل استان تهران هم می شده است؛ لذا از این رئیس جمهور تاکید داشته اند که این مصوبات برای استان تازه تاسیس البرز کافی نبوده است و باید به این استان در بحث مصوبات ویژه بنگریم.

وی افزود: اکنون برای استان البرز این امکان به وجود آمده است که مصوباتی به پیشنهاد مسئولان ارشد استان ضرورت پیدا کرده است با بودجه و اعتبار ویژه ای در اولویت قرار گرفته است و تعداد بیشمار دیگری از پروژه ها در استان البرز به تصویب خواهد رسید و سفر دور چهارم گام ویژه ای در توسعه استان البرز خواهد بود.

محمدیان به نقل از رئیس جمهور اظهار داشت: وقتی وارد استان می شویم باید حداکثر بهره وری را از زمان وامکانات انجام شود که به همین منظور ستادهایی در مرکز استان و شهرستانها تدارک دیده شده است.