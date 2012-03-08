مراسم سالروز ورود امام خمینی(ره) به دبیرستان امام صادق(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز ورود امام خمینی (ره) مراسمی قبل از ظهر پنج شنبه با حضور فرماندار، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم و خانواده شهدای دبیرستان امام صادق(ع) در این دبیرستان برگزار شد.



در حاشیه مراسم تصاویری از شهدای دبیرستان امام صادق(ع) به نمایش درآمد، سپس دانش آموزان به اجرای سرود گروهی پرداختند و از سوی اداره کل آموزش و پرورش هدایایی به خانواده شهدای نوجوان اهدا شد.



عبدالسعید حقیقی مقدم، فرماندار قم در این مراسم بیان کرد: ‌استکبار تمام برنامه خود را معطوف بر کاهش حضور مردم در انتخابات کرده بود اما مردم در این انتخابات با حضور باشکوه خود و همچنین نوع و دگرگونی در انتخابشان قدرت جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دادند.



بیشترین شهید دانش‌آموز در دبیرستان امام صادق(ع)



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم نیز در این مراسم بیان کرد: بیش از 40 هزار دانش آموز و فرهنگی در سراسر کشور شهید شده‌اند.



محمد حسین امین جعفری گفت: دبیرستان امام صادق(ع) بیشترین شهید را در میان 14 دبیرستان فعال در زمان جنگ تقدیم کرده است.



مادر یکی از شهدا به نام محمد علی رحیمی فردویی در این مراسم در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود از شهادت پسر 17 ساله‌اش گفت و اینکه برای رفتن به جبهه شناسنامه‌اش را تغییر داد و چند ماه پس از اعزامش به جبهه در خرمشهر شهید شد.



بازگشایی مدارس با ورود حضرت امام به دبیرستان



در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دانش آموزان به نشانه مخالفت خود با رژیم شاهنشاهی دست به اعتصاب زدند و از تاریخ 15 مهرماه سال 56 در مدارس حاضر نشدند و این امر موجب تعطیلی مدارس شد.



پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی‌(ره) در تاریخ دهم اسفندماه سال 57 وارد شهر قم شدند و در 17 اسفندماه به مدرسه امام صادق(ع) که در آن زمان حکیم نظامی نام داشت، رفتند و این روز همزمان با بازگشایی مدارس بود.



دراین روز دانش آموزان و فرهنگیان از مدارس دیگر با شور و اشتیاقی بسیار در مدرسه امام صادق(ره) که در نزدیکی بیت امام خمینی(ره) در قم قرار داشت حاضر شدند و به استقبال این حماسه تاریخ انقلاب رفتند.



