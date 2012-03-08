نرخ کرایه مراکز اقامتی در کرمان ثابت می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام میراث فرهنگی استان کرمان گفت: براساس بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود ضریب اشغال مراکز اقامتی در کرمان طی ایام نوروز 20 درصد افزایش یابد.

محمد حسین تجلی با اشاره به وجود 23 هتل و 30 مهمانپذیر با ظرفیت سه هزار و 200 تخت در سطح استان کرمان افزود: در حال حاضر 20 واحد اقامتی در قالب خانه های استیجاری برای اقامت گردشگران نوروزی مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه آمار مسافران نوروزی در کرمان افزایش خواهد یافت تصریح کرد: به همین منظور میزان قابل توجهی اقلام تبلیغاتی ویژه مسافران نوروزی تهیه و آماده سازی شده است.

این مسئول در ادامه از عدم افزایش نرخ کرایه مراکز اقامتی استان کرمان در ایام نوروز خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با هدف افزایش ضریب اشغال هتل ها و ماندگاری بیشتر مسافران در این مراکز صورت می گیرد.

وی گفت: ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان از 28 اسفندماه سال جاری با راه اندازی پایگاه های اطلاع رسانی در محورهای مواصلاتی استان کرمان آماده ارائه خدمات به مسافران این خطه است.

رزرو 100 درصدی هتل پارس کرمان در ایام نوروز

مدیر کل هتل پارس کرمان گفت: در حال حاضر تمامی اتاق های هتل پارس کرمان برای نوروز 91 رزرو شده اند.

خسرو عسگریان تصریح کرد: 60 درصد عملیات رزرواسیون این هتل از طریق اینترنت و تماس تلفنی و 40 درصد توسط دفاتر خدمات مسافرتی فعال در سطح کشور برای نوروز 91 صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به افزایش 25 درصدی آمار مسافران هتل پارس کرمان در سه ماهه چهارم سال جاری افزود: در حال حاضر ضریب اشغال این هتل 65 درصد است.

عسگریان با بیان اینکه هتل پنج ستاره پارس کرمان مجهزترین مرکز اقامتی جنوبشرق کشور است، یادآور شد: این هتل با 197 باب اتاق مهمترین ظرفیت گردشگری استان کرمان به شمار می رود.

بازارچه سفالینه های لعابی و تزئینات داخلی در کرمان برپا می شود

سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به برپایی بازارچه سفالینه های لعابی و تزئینات داخلی در محل خانه صنایع دستی کرمان گفت: دراین بازارچه مجموعه ای متفاوت از ظروف هفت سین، قاب آیینه و آویزهای سنتی، تابلوهای سفالی و لعابی، تابلوهای کاشی و سرامیک با طرح های سنتی و مدرن به نمایش گذاشته خواهد شد.

علی زاهدیان با بیان اینکه بازارچه مذکور توسط هنرمند کرمانی سمیه روح اللهی برپا می شود، افزود: در بازارچه سفالینه های لعابی 100 اثر هنری به معرض نمایش درمی آید.

وی تصریح کرد: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت هشت تا یک بعد از ظهر و چهار تا هشت عصر به خانه صنایع دستی ابتدای خیابان شهید بهشتی مراجعه کنند.



