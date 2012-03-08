حسن علی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 450 هزار فرهنگی و دانش آموز مازندران، تاکنون از 45 نوبت شیر رایگان بهره مند شدند.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: طبق مصوبه موظف هستیم 70 نوبت شیر در مدارس توزیع نماییم که تا پایان سال جاری 45 نوبت بین دانش آموزان و معلمین توزیع می شود.

وی با بیان اینکه شیر مدارس از کارخانه های معتبر تهیه می شود افزود: سعی کرده ایم با کیفیت ترین شیر را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نحوه تولید آن نظارت دارند.

شیری افزود: از سوی دبیرخانه تغذیه رایگان آموزش و پرورش مازندران، کارگاه آموزشی کاربردی با عنوان تولید، توزیع و کیفیت شیرخام با حضور کارشناسان توزیع شیر مدارس استان برگزار که در این کارگاه از سکوهای جمع آوری شیر خام و دامداری صنعتی بازدید شد.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: تا پایان سال تحصیلی جاری شیر رایگان در بین کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی و راهنمایی مدارس دولتی و غیر دولتی، مراکز شبانه روزی، پیش دبستانی، مدارس استثنایی، استعدادهای درخشان، مهدهای کودک تحت پوشش آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی توزیع خواهد شد.

وی اظهار داشت: سرانه شیر دانش آموزی در یک سال تحصیلی 14 لیتر بوده که در بسته بندی 200 سی سی با 2.5 درصد چربی هفته ای سه روز در بین مدارس استان توزیع می شود.

وی افزود: شیر پاستوریزه لیوانی یک روزه با اتومبیل های یخچال دار حمل شده و شیر پاکتی استریلیزه به واسطه بسته بندی با پاکت های چهار لایه ، ماندگاری بالا در خارج از یخچال را به مدت شش ماه دارد.

شیری تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری 9 میلیون شیر پاکتی استیریلیزه ویژه دانش آموزان مدارس روستایی و 21 میلیون شیر لیوانی پاستوریزه ویژه دانش آموزان مدارس شهری توزیع می شود.

وی افزود: اعتبار شیر رایگان مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش به مبلغ 70 میلیارد ریال بوده است.

