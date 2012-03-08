عرضه کالاهای چینی در نمایشگاه بهاره فریدونکنار ممنوع شد

یارعلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت عرضه و فروش کالاهای چینی در نمایشگاهها افزود: تیمهای نظارتی از آغاز به کار نمایشگاه بهصورت مستمر در نمایشگاه حضور دارند.
وی افزود: نمایشگاه بهاره تا 24 اسفند در شهرستان فریدونکنار دایر خواهد بود و 30 تن مرغ منجمد تا 15 فروردین با قیمت مصوب در مکانهای مشخص عرضه خواهد شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدونکنار بیان داشت: 120 تن سیب و پرتقال در روزهای پایانی سال با قیمت مصوب در شهرستان فریدونکنار توزیع خواهد شد.
وی اظهار داشت: طرح ویژه نظارتی با همکاری اداره تعزیزات حکومتی و مجمع امور صنفی شهرستان از اول اسفند اجرا شده است.
ایمانی یادآور شد: سهمیه ای که برای روستاها در نظر گرفته شد مازاد بر سهمیه شهرستان بوده و از سوی تعاون روستایی تعیین میشود.
وی با بیان اینکه گشت مشترک با اتحادیه مؤسسات اتومبیل انجام میشود، افزود: لیست واحدهای کشیک تعمیرگاههای مجاز، نانواییها و دیگر واحد برای سرویسدهی در ایام نوروز اعلام میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدونکنار از جذب تسهیلات برای 13 نفر از بافندگان فرش دست بافت خبر داد و بیان داشت: تلاش بر این است که با همکاری بانک عامل به افراد باقی مانده نیز تسهیلات اعطا شود.
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