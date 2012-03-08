577 هزار نفر اردبیلی یارانه نقدی دریافت می کند

به گزارش خبر، یوسف اکبری ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز جشن نیکوکاری در اردبیل عنوان کرد: در مجموع مبلغ 260 میلیارد ریال یارانه به حساب شهروندان اردبیلی واریز می شود تا بتوانند در رفع نیازهای خود بکوشند و نیز در رشد و پیشرفت ایران اسلامی سهیم باشند.

وی همچنین از بهره مند شدن بیش از 300 هزار نفر در اردبیل از سهام عدالت و سود آن خبر داد.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه توزیع سهام عدالت و پرداخت یارانه ها به صورتی هدفمند و عادلانه نشانگر توزیع عادلانه حق و حقوق در جامعه است، تصریح کرد: عدالت خواهی، عدالت طلبی و رفع تبعیض شعار اصلی انقلاب و مردم ماست و بنیان گذار کبیر انقلاب و رهبر معظم بارها در سخنان خود به این مسئله تاکید کرده اند.

وی با اشاره به برپائی جشن نیکوکاری در تمام نقاط کشور عنوان کرد: ملت ایران بااحساس ترین، مهربان ترین در عین حال انقلابی ترین، مسئولیت پذیرترین، پرشورترین و پرشعورترین ملت دنیاست.

به گفته اکبری ملتی که نیک اندیش و نیک خوست، نیکوکاری را به عنوان یک مسئولیت خطیر اجتماعی و تکلیفی ملی می داند و نیکو کاری رمز اصلی توفیق آنهاست.

این مسئول مشارکت جو بودن و مسئولیت پذیری ملت ایران را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، انقلابی و ولایتمداری، از ویژگی های برجسته این ملت دانست.

نباید چشم حقارت به مدجویان داشت



وی با بیان اینکه همه مسئولان باید از خدمتگزاری و کمک به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) بر خود ببالند، افزود: نباید به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد به چشم حقارت نگاه کرد چرا که آنها جزیی از خانواده های با عزت و انقلابی این ملت شریف بوده و به فرموده امام (ره) صاحبان اصلی این انقلاب هستند.

به گفته وی امام خمینی (ره) موسس کمیته ای بود که امروز نه فقط به عنوان یک سازمان بلکه به عنوان یک شجره تنومند، سعادت خدمت به مردم را جزو وظایف اصلی خود می داند؛ امامی که امروز دنیا به وجودش می بالد و حسودان و بدخواهان به وجودش در ایران اسلامی ما به چشم حسادت می نگرند.



