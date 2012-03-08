زنگ نیکوکاری در دماوند نواخته شد/ آموزش انفاق با برگزاری جشن نیکوکاری

به گزارش خبرنگارمهر، زنگ نمادین احسان و نیکوکاری صبح پنج شنبه در دبستان دخترانه شهید بابایی نواخته شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند در این مراسم گفت: بزرگترین لذت و رضایت مندی انسانها در نیکوکاری و احسان به همنوعان خود تجلی می یابد و زیستی در دنیا و جامعه ای عاری از فقر خوشایندترین و رضایت بخش ترین لذت برای بشر است.

سید قاسم حسینی ادامه داد: دانش آموزان مدرسه های دماوند امروز با مساعدت، کمک، انفاق، کرامت، گذشت و انسانیت بیشتر آشنا شدند و شیوه تقرب الهی و رسیدن به درجه انسان شایسته را در احسان و نیکوکاری یافتند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: این آیین به همت، تعامل و همکاری مسئولان ادارات آموزش و پرورش شهرستان دماوند و کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهرستان برپا شد.

سعید فلاح هدف از برپایی این مراسم را آشنایی کودکان، جوانان و نوجوانان با عرصه احسان و نیکوکاری و انفاق و صدقه دانست و افزود: آموختن کمک و یاری به همنوعان از اعوان جوانی و کودکی در نهادینه شدن این امر و رفتار پسندیده تأثیر فراوانی دارد.

برگزاری این جشنها در مدارس فرهنگ انفاق را آموزش می دهد

وی هدف از برگزاری این جشنها خصوصاً در مدارس را آموزش فرهنگ انفاق و کمک به همنوعان دانست و گفت: این امر سبب می شوند تا فرزندان این دیار اسلامی از سنین کودکی نیز نسبت به همنوعان خود بی تفاوت نباشند و در راستای خیرخواهی و کمک به دوستان خود گام بردارند.

مدیر کمیته امداد دماوند از برپایی 12 پایگاه جهت جمع آوری کمکها در شهرستان خبر داد و افزود: این پایگاهها در میادین 17 شهریور، امام خمینی(ره)، مسجدالرضای گیلاوند، شهرک توحید و ولیعصر و شهر آبسرد استقرار می یابد که از ساعت هشت صبح تا هشت شب پذیرای کمکهای مردمی هستند.

وی از مردم این دیار قدردانی کرد و بیان داشت: همه ساله مردم با درایت شهرستان دماوند خیرخواهی خود را با کمک به همنوعان خود اثبات می کنند و همواره در آستانه سال نو با تحولی نو دلهای همشهریان خود را مسرور از شادی و نشاط می‌کنند.

گفتنی است این مراسم با حضور مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند، بومهن، پردیس و جاجرود، قائم مقام مدیریت کمیته امداد این مناطق، رئیس آموزش و پرورش شهرستان در دبستان دخترانه شهید بابایی گیلاوند برپا شد.