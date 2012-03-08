سطح تور لانکاوی بسیار بالاتر از حد انتظار بود/ حضور رقبای اروپایی

"حسین صفرزاده" در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در رقابتهای سال جاری تور لانکاوی در مالزی تیم هایی از کشورهای ایتالیا، فرانسه و قزاقستان که در مسابقات مطرح جهانی مانند توردوفرانس شرکت می کنند حضور داشتند و متاسفانه تکرار مقام قهرمانی و نایب قهرمانی سال گذشته میسر نشد.

وی همچنین محدودیت امکانات برای تمرین تیم های اعزامی به این مسابقات به ویژه در فصل زمستان را یکی دیگر از عوامل ناکامی دوچرخه سواران ایرانی ذکر کرد.

صفرزاده وی ابراز امیدواری کرد دوچرخه سواران ایرانی در دوره های بعدی تور بین المللی لانکاوی بتوانند نتایج خوب سال های گذشته را تکرار کنند.

تیم های دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات تور لانکاوی شرکت کردند که در پایان ده مرحله این مسابقات در مجموع تیمی 10 مرحله ، به ترتیب در رده های پنجم و هفتم قرار گرفتند.

توربین المللی دوچرخه سواری لانکاوی درروزهای 5 تا 14 اسفند ماه در 10 مرحله و با حضور 22 تیم در مالزی برگزار شد.