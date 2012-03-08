سه میلیون تن کالا از خراسان رضوی ترانزیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: طی 11 ماه گذشته پنج میلیون تن کالا از خراسان رضوی ترانزیت، صادر و وارد شده که سه میلیون تن آن ترانزیت بوده است.

محمد غفاری افزود: حجم واردات و صادرات از بازارچه های مرزی استان برابر با برخی بنادر مهم کشور است و هم اکنون 130شرکت بین المللی ترانزیت کالا و 50 نماینده شرکت های بین المللی در این استان فعالیت می کنند.

غفاری به تاثیرات مخرب کالاهای قاچاق در حوزه فرهنگ نیز اشاره کرد و گفت: برخی از این کالاها با اهداف ضد دینی و با رویکرد جنگ نرم تولید و روانه بازارها می شود.

وی با بیان اینکه 65 درصد پرونده های متشکله قاچاق در گمرکات استان به حوزه حمل و نقل مربوط می شود، خواستار ایفای نقش جدی این حوزه در مقابله با قاچاق کالا شد.

واگذاری پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی به استان

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی از واگذاری اختیارات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی به استان با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

علی صفرزاده گفت: :این اقدام به منظور سهولت و تسریع در بررسی و تصمیم‌گیری درباره رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شده و براساس آن استاندار و کارگروه مسئول پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در استان خواهند بود.

وی از این پس کارگروه استانی به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عضویت اعضاء متناظر ستاد مرکزی در استان تشکیل و نسبت به اخذ تصمیم های مقتضی برای حل مشکلات واحدها اقدام خواهند کرد.

حضور هنرمندان صنایع دستی خراسان رضوی در هفته فرهنگی ترکمنستان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی از حضور و شرکت هنرمندان صنایع دستی خراسان رضوی در هفته فرهنگی ترکمنستان خبر داد.

جواد موسوی گفت: هنرمندان صنایع دستی استان از تاریخ سیزدهم اسفند لغایت بیست اسفندماه به مدت هفت روز در هفته فرهنگی کشور ترکمنستان در شهر عشق آباد شرکت می کنند.

وی افزود: در این هفته فرهنگی هنرمندانی در رشته های گلیم بافی، دوختهای سنتی، نقاشی ایرانی، تذهیب، معرق، چوب، نگارگری و سازهای سنتی حضور دارند.

موسوی اظهار داشت: همچنین اجرای موسیقی زنده ویژه خراسان رضوی وایجاد غرفه مردم شناسی با هدف معرفی آداب ورسوم این استان از برنامه های جنبی هفته فرهنگی خراسان در ترکمنستان رضوی است.

جشن نیکوکاری همگرایی جامعه در خدمت به محرومان را افزایش می دهد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: جشن نیکوکاری، همگرایی جامعه در خدمت به محرومان را افزایش می دهد.

مهدی عبادی اظهار کرد: در راستای برگزاری هرچه بهتر جشن نیکوکاری، نشستی توجیهی با رابطان و هیات امنای مساجد در سطح مشهد برگزار شده که هدف اصلی آن هماهنگی در جمع آوری کمک های مردمی و توزیع آن میان محرومان جامعه از سوی معتمدان محلات بود.

عبادی با اشاره به نواخته شدن زنگ نیکوکاری در مدارس سراسر استان، گفت: در روز 18اسفندماه نیز 450 پایگاه جهت جمع آوری کمک های مردمی در سطح استان مستقر خواهد شد و در روز 19 اسفند پایگاه های نماز جمعه میعادگاه حضور مردم نیکوکار در جشن نیکوکاری خواهد بود.