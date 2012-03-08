به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله محمدعلی تسخیری پیش از ظهر پنجشنبه در دومین نکوداشت چهره‌های ماندگار حوزوی در عرصه بین‌الملل که در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، تکریم چهره‌‌های برجسته حوزوی را کاری ضروری دانست و اظهار داشت: برگزاری چنین همایشاتی عمل به دستور روایات متواتری مانند "من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق" است.



وی با اشاره به تاثیر فراوان معرفی چهره‌های برجسته علمی در عرصه بین المللی به طلاب اضافه کرد: ممکن است ما که در فضای حوزوی زندگی می‌کنیم کمتر به برکات حوزه توجه داشته باشیم اما در میان بسیاری از توده‌ها در دنیا حوزه معیار حق و باطل است و مردم منتظر شنیدن نظر حوزه در مسایل هستند.



دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه علامه الفضلی از شاگردان اصلی بزرگانی مانند شهید صدر بوده است اظهار داشت: این عالم فرزانه، در 48 سالگی شهید شدند اما در این عمر نه چندان طولانی کارهای ارزشمندی در عرصه تبلیغ و ترویج مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) انجام داد که بسیاری از آثار مهم او در سنین جوانی تألیف شد.



شهید صدر؛ الگو برای طلاب



وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، ‌ شخصیت آیت‌الله شهید صدر را بهترین الگو برای طلاب جوان معرفی کردند، اضافه کرد: دو کتاب اقتصادنا و فلسفتنا ی شهید صدر منشا تحولاتی در عالم اسلامی شد.



آیت الله تسخیری با اشاره به ورود شهید صدر به عرصه بانکداری اسلامی تصریح کرد: ایشان وقتی به این موضوع پرداخت که کسی تصور نمی‌کرد بتوان با اسلام بانکداری را ارایه کرد اما امروز 300 بانک و بیش از 2 هزار مرکز پولی و مالی با این شیوه در دنیا فعالیت دارند.



وی، آیت‌ الله الفضلی را تجلی استادان خود دانست و بیان داشت: وی قایل به تجددی در چارچوب اجتهاد فقه جواهری بود زیرا تجدد بدون پشتوانه فقه جواهری ما را به دامان روشنفکران سطحی نگر می‌کشاند.



دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به نقش الفضلی در بیداری اسلامی بیان کرد: الفضلی یکی از رهبران بیداری اسلامی است و کتب ایشان دقیقا بیداری اسلامی را دنبال می‌کند و آثارش متاثر از فعالیت‌ها و گفار مرحوم صدر است.



وی عنوان کرد: وی نقش حساسی در مبارزه با اندیشه‌های متریالیستی حزب کمونیست در عراق داشت و متاثر از ایده‌ها و فتاوای استادش آیت الله العظمی حکیم بود و ایشان سعی می‌کرد پل‌هایی را میان حوزه و دانشگاه ایجاد کند.



الفضلی؛ داعیه دار تقریب



آیت الله تسخیری گفت: وی در عین اینکه مدافع سخت مکتب اهل بیت(ع) است، داعیه دار تقریب مذاهب اسلامی هست؛ خیلی‌ها تصور می‌کنند تقریب یعنی عقب نشینی از اصول و فروع یک مذهب است اما تقریب یعنی تمسک همه مذاهب به مذهب حقه خود ولی معنای آن این نیست که نزاع را از مرحله خطا و صواب به مرحله کفر و ایمان برسانیم.



وی افزود: الفضلی در این مسیر تماما از استادش محمدتقی حکیم متاثر است که وی نه تنها مدافع مکتب اهلبیت بلکه مدافع اصول فقهی دقیق شیعه است و در عین حال که تاکید بر تقریب و یافتن زمینه‌های مشترک دارند زیرا ما در 90 درصد مسایل زندگی شریک هستیم اما دشمن ما را به جایی رسانده است که بر روی ده درصد اختلافی بیش از 90 درصد اشتراکات تاکید داریم.



دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به دیگر ویِژگی الفضلی بیان داشت: ایشان در ادبیات متبحر بودند و تعبیرات دقیق و زیبایی دارند و از آن در راه تبلیغ مذهب استفاده می‌کردند ضمن اینکه ایشان دلسوزی زیادی برای انقلاب اسلامی داشته و دارند و همواره دو توصیه داشتند یکی اینکه میان تشیع و ایران تقارن کامل ذهنی ایجاد نکنیم تا صدمات متوجه شیعه به انقلاب و برعکس صورت نگیرد و راه آن این است که حوزه‌های شیعه در کشورهای عربی گسترش یابد و شیعیان غیرایرانی هم تربیت شوند.



تالیف 200 کتاب از سوی علامه اختر رضوی



وی در توصیف فضایل علامه اختر رضوی نیز اضافه کرد: علامه اختر رضوی در سن 15 سالگی با هفت زبان آشنا بود؛ شخصیتی صبور و بزرگوار بود و در طول 43 سال زندگی در آفریقا 200 کتاب تالیف و تفسیر المیزان را ترجمه کرد.



آیت الله تسخیری اظهار داشت: ایشان از شخصیت‌های بزرگ ما هستند و ایجاد موسسه بلادمیشن با همکاری شیعیان خوجه اثنی عشری از جمله کارهای ماندگار این علامه است؛ او عاشق مکتب اهلبیت (ع) بود و تاثیر بسیار زیادی در آفریقا داشت.



وی تاکید کرد: وی در سن 15 سالگی لقب فخر الافاضل را از سوی مردم گرفته بود.

