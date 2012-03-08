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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

عبدی نژاد:

طرح تسویه کربن برای اولین بار در استان تهران و در ملارد اجرا می شود

طرح تسویه کربن برای اولین بار در استان تهران و در ملارد اجرا می شود

ملارد – خبرگزاری مهر : مدیر کل منابع طبیعی استان تهران با اشاره به ظرفیت های بالای شهرستان ملارد در بحث اراضی ملی اجرای طرح های مختلف را حیاتی دانست و گفت: یکی از مهمترین پروژه هایی که برای اولین بار در سطح استان تهران انجام می شود طرح تسویه کربن است که این مهم تنها در چند استان کشور عملیاتی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عبدی نژاد ظهر امروز در مراسم راه اندازی اداره منابع طبیعی شهرستان ملارد اظهارداشت: راه اندازی این اداره با توجه به ظرفیت های بالای شهرستان یکی از مهمترین مواردی بود که خوشبختانه محقق شد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد اداره منابع طبیعی شهرستان شهریار که پیش از این متولی امور در ملارد بود، افزود: بی شک استقلال این اداره بسترساز رفع مشکلات و پیگیری بهتر امور خواهد شد.

طرح تسویه کربن برای اولین بار در استان تهران اجرا می شود

این مسئول در ادامه با اشاره به ظرفیت های بالای این منطقه در بحث اراضی ملی اجرای طرح های مختلف را حیاتی دانست و گفت: یکی از مهمترین پروژه هایی که برای اولین بار در سطح استان تهران انجام می شود طرح تسویه کربن است که این مهم تنها در چند استان کشور عملیاتی شده است.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح  دولت و دفتر عمران سازمان ملل نقش مهمی دارند و در واقع یکی از اهداف مهم اجرای این طرح جلب مشارکت مردم است.

لزوم توسعه روستایی و ایجاد اشتغال

مدیر کل منابع طبیعی استان تهران  در بخش دیگری توسعه روستایی را یادآور شد و گفت: تاکنون در  بخش عمران روستایی اقدامات خوبی انجام شده و در ادامه این مسیر توسعه روستایی و ایجاد اشتغال در اولویت قرار دارد.

عبدی نژاد با اشاره به اختصاص اعتبار به این منظور بیان کرد: طی یک برنامه ریزی  پنج ساله سالانه 500 میلیون تومان از سوی دولت و به همین میزان از سوی سازمان ملل متحد برایاین مهم در نظر گرفته خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در این بخش گفت: سرمایه اصلی و سرمایه گذاران واقعی در این بخش مردم هستند و ضروری است تا در این حوزه فعالیت داشته باشند.

وی در ادامه احیای مراتع، توسعه فضای سبز، حفظ اراضی، رسیدن به توسعه روستایی و ارتقاء معیشت را از جمله اهداف اداره کل منابع طبیعی استان تهران از اجرای طرح های مرتبط با این حوزه دانست.
 

کد مطلب 1555135

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