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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

با حضور سلطانخواه/

بنیاد نخبگان استان بوشهر افتتاح شد

بنیاد نخبگان استان بوشهر افتتاح شد

بوشهر- خبرگزاری مهر: در آیینی با حضور نسرین سلطانخواه معاون رئیس جمهور ، بنیاد نخبگان استان بوشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهرپنج شنبه در آیینی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مسئولان ارشد استان بوشهر، بنیاد نخبگان استان بوشهر رسما افتتاح شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر در این آیین اظهار داشت: برای رشد و توسعه پژوهش و تحقیق در استان بوشهر تلاش و فعالیت بسیار زیادی انجام گرفته است.

دکتر رحیم قاسمیه افزود: بر اساس آمار موجود در شرایط کنونی بیش از 200 نخبه در استان بوشهر شناسایی شده‌اند که 27 نفر از نخبگان را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی یادآور شد: باید از ظرفیت‌های علمی و عملی نخبگان نهایت بهره را ببریم و در مسیر توسعه استان باید از نخبگان استفاده بهینه شود.

این مسئول بیان کرد: نخبگان بسیار زیادی از این استان در خارج از استان بوشهر فعالیت دارند که امیدوار هستیم با جذب این نخبگان، گامی بلند در توسعه استان برداریم.

قاسمیه گفت: این استان توانمندی بالایی در زمینه نخبه‌پروری دارد که تقویت نخبگان و حمایت از این عزیزان از مهم‌ترین اولویت‌های بنیاد نخبگان است.

استانداربوشهر نیز در این آیین اظهار داشت: استان بوشهر تعداد زیادی نخبه علمی در رشته‌های مختلف دارد و راه‌اندازی بنیاد نخبگان یک ضرورت بود که با حمایت‎های معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و با همت نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر به نتیجه رسیده است.

محمدحسین جهانبخش افزود: امیدواریم با راه‎اندازی و فعالیت این بنیاد و حضور پرشور نخبگان استان بوشهر در آن، شاهد چرخش نخبگانی در این استان ولایتمدار و دارالحماسه باشیم.

وی اضافه کرد: از نخبگان این استان که در جای‌جای ایران اسلامی مشغول فعالیت هستند انتظار داریم کمک و حمایت کنند تا زمینه رشد و بالندگی این استان به شکل مطلوبی حاصل شود.

کد مطلب 1555136

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