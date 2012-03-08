تجلی بصیرت سیاسی مردم مهمترین دستاورد انتخابات بود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران استان با بیان اینکه 12 اسفند بصیرت سیاسی مردم اردبیل نبز را متبلور ساخت، تصریح کرد: باید این حماسه تاریخی را که در آن سادگی بر اشرافیگری پیروز شد در تاریخ ثبت کرد.
وی با بیان اینکه مردم با انتخاب خود به اشرافیگری و کج اندیشی نه گفتند، افزود: برخی از نامزدهای انتخابات فکر می کردند با قدرت و ثروت می توانند رای مردم را به سمت خود جذب کنند برای همین با زرق و برق وارد انتخابات شدند، غافل از اینکه سادگی برنده انتخابات می شود.
منتخب مردم اردبیل با اشاره به اینکه اصل حکومت به قلوب بر مافیاگرایی در اردبیل غلبه کرد، افزود: در انتخابات مجلس نهم جنبشی بر پایه راست گویی در اردبیل پایه گذاری شد و مردم رفوزه ها را شناخته و به آنها رای ندادند.
حقیقت پور همچنین با بیان اینکه عده ای از نامزدهای انتخاباتی سعی می کردند اردبیل را به سمت تنش اقوام پیش ببرند، اضافه کرد: برخی از مدیران و نمایندگان با دامن زدن به تنش قومی انتخابات را مهندسی کردند، اما نتوانستند از این حربه خود استفاده کنند.
وی خود را نماینده افتخاری مردم مغان برشمرد و متذکر شد: برخی از پروژه ها همانند راه آهن اردبیل به مغان و رسیدگی به وضعیت اسفناک کشت و مغان را از برنامه های کاری خود قرار می دهم.
استاندار سابق اردبیل توسعه این استان را در سایه اتحاد عنوان کرد و افزود: اردبیل نیازمند وحدت است بنابراین در شکل دهی نمایندگان استان با منطق نگاه ملی و رفتار استانی گامهای موثری برخواهیم داشت.
منتخب مردم حوزه انتخابیه اردبیل ، نیر، نمین و سرعین زمان جابجایی این اعتبارات را قبل از زمان استانداری خود عنوان کرد و گفت: یکی از استانداران سابق خواسته بود که هزینه راهیان نور را تامین کند و این جابجایی اعتبارات به همین خاطر بود.
وی با اشاره به ضرورت تداوم طرح راهیان نور برای حمایت از ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد: استاندار وقت به ادارات نامه نوشته و خواستار تامین اعتبار راهیان نور شده بود که تشخیص خلاف یا غیر خلاف بودن این امر از وظایف استاندار به دور است.
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