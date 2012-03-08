انقلاب اسلامی ایران به الگویی برای سایر کشورها و ملت ها تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا عظیمی جاهد ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قرآن افغانستان که در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: سرکردگان استکبار جهانی در آخرین روزهای عمرشان به سر می برند و بزودی قدرت پوشالیشان از هم پاشیده می شود.

وی گفت: دشمنان فکر می کنند با انجام اقداماتی مانند ترور، تهدید و تحریم می توانند مردم را از اسلام و قرآن دور کنند اما غافل از این هستند که دیگر قدرت پست مادی شان به آخر رسیده است.

وی افزود: مردم غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی بارها ثابت کرده اند که تا پای جان از میهنشان دفاع می کنند و اجازه کوچکترین دخالتی را به دشمن نخواهند داد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: دشمنان باید بدانند تهدیدها و تحریم هایشان ذره ای در عزم و اراده ملت ایران تاثیر ندارد.

مولوی عبدالغنی دهانی از علمای اهل سنت بسیجی شهرستان زاهدان نیز در این مراسم گفت: جنگ بین حق و باطل جنگی همیشگی بوده و تازگی ندارد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی جرقه امید در دل تمام مستضعفین و آزادی خواهان درخشید بگونه ای که امروزه روند رو به رشد بیداری اسلامی نه تنها در کشورهای مسلمان بلکه در قلب اروپا شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه امروزه جهان کفر، نابودی اسلام و مسلمانان را هدف نخست خود قرار داده است، اظهار داشت: دشمنان هر چقدر هم که بر علیه قرآن و اسلام کار کنند، پیشرفت مسلمانان و بلاد اسلامی بیشتر می شود.