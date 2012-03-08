طرح "امداد محله" در مشهد به عنوان پایلوت کشور اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از اجرای طرح امداد محله در مشهد به عنوان پایلوت کشور خبر داد.

حسین انواری در جمع ائمه جماعات مساجد مشهد اظهار داشت: با اجرای این طرح که با همکاری معتمدان محلی و کمیته امداد امام خمینی(ره) صورت می گیرد، "هسته های محلی" برای توسعه مشارکت های مردمی در همه شهرهای کشور ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: در اجرای طرح امداد محله، هر مسجد یک واحد کمیته امداد خواهد شد و کمک های مردمی پس از جمع آوری با محوریت امام جماعت، به نیازمندان همان محله که شناسایی شده‌اند، تحویل می شود که اینگونه از متمرکز کردن آن در کمیته امداد و احیانا طولانی شدن فرآیند خدمت رسانی جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون 800 هزار دانش آموز، یکهزار دانشجو و طلبه و تعداد قابل توجهی از نخبگان تحت پوشش کمیته امداد مشغول به تحصیل هستند و استعدادهای فراوانی توسط این نهاد شناسایی شده و به فعلیت رسیده است

مردم سالانه 800 میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد کمک می کنند

دبیر ستاد احیای زکات در کشور گفت: سالانه حدود 700 الی 800 میلیارد تومان کمک‌های مردمی به کمیته امداد تحویل می شود و طرح امداد محله با محوریت مساجد، نیز می تواند در رفع محرومیت های کشور بسیار موثر باشد.

حسین نبی‌لو اظهارکرد: تدوین سند راهبردی مسجد محوری و تبدیل هر مسجد به پایگاه امداد، از جمله اقداماتی است که در صورت اجرای صحیح و دقیق آن، خدمت رسانی به محرومان سرعت گرفته و کمیته امداد تنها به عنوان پشتیبان عمل خواهد کرد.

نبی لو گفت: تدوین بانک اطلاعاتی جامع از نیازهای نیازمندان و شناسایی آنها، ساماندهی کمک ها و امکانات مردمی و رفع نیاز آن ها به صورت آبرومندانه در هر محله از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی تاکید کرد: علی رغم اینکه مردم برای کمک هایی که ارائه می دهند، رسید و مدرکی مطالبه نمی کنند، ولی باید برای تمامی فعالیت ها و کمک هایی که دریافت می شود، مستندسازی صورت گیرد و خوشبختانه کمیته امداد از دیدگاه دستگاه های نظارتی کشور، عملکردی شفاف و بسیار دقیق داشته است.

طرح پرورش جوجه های محلی در کمیته امداد گنابادعملیاتی شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گناباد از عملیاتی شدن طرح پرورش جوجه های محلی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در این شهر خبر داد.

بعباس ترکمان زاده اظهار کرد: این طرح جدید و ابتکاری از ابتدای سال جاری و با مجوز جهاد کشاورزی در قالب تحویل 10 هزار و 800 قطعه جوجه مرغ محلی تخمگذار به 216 خانواده مددجوی روستایی به مرحله اجرا درآمد.

وی تعداد جوجه های تحویلی به هر خانوار را 50 قطعه به همراه 3 کیلوگرم دان مرغ و 2 آبخوری و مقداری داروی مورد نیاز آنها عنوان کرد و گفت: مبلغ دریافتی از هر خانواده به ازای این تعداد جوجه 250 هزار ریال بوده و در کنار آن به هر خانوار 500 هزار ریال از محل کمک های موردی اهدا شده است.