به گزارش خبرنگار مهر، کرج را همگان به عنوان باغشهری می شناختند که در گذشته های دور با انواع باغها و درختان سربه فلک کشیده، هوایی بس دلپذیر داشت.

رفته رفته با گسترش شهرنشینی و افزایش مهاجرت جمعیت کرج نیز رو به فزونی گذاشت و در چشم برهم زدنی ساختمان های بلند و برجهای سر به فلک کشیده جای باغها و درختان کرج را گرفتند.

رشد آپارتمان نشینی با افزایش تردد میزان خودروها در کرج رفته رفته این شهر را نیز به یکی از شهرهای آلوده کشور تبدیل کرد که مسئولان آن باید برای گسترش فضای سبز آن چاره اندیشی می کردند.

از همین رو با راه اندازی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، توسعه فضای سبز در این شهر با ایجاد بوستانها و درختکای در معابر و حاشیه شهر آغاز شد و امروز به نهضت درختکاری در این شهر تبدیل شده است.

به گونه ای که در هفته درختکاری سال جاری برنامه های متعددی از سوی نهادهای دست اندرکار در امر فضای سبز اجرا شد و به نظر می رسد در صورت تداوم این برنامه ها بتوان به زودی شاهد بود که کرج به کمبربند سبز استان البرز تبدیل شده است.

مسئولان برای احداث کمربند سبز کرج با شهرداری همکاری کنند



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از مسئولان استانی و شهرستانی خواست تا برای احداث کمربند این کلانشهر با شهرداری و این سازمان همکاری کنند.



عباس زارع اظهار داشت: با توجه به توسعه شهرها، رشد آلاینده ها و آلوده تر شدن هوا، باید با حفظ فضای سبز و ایجاد و توسعه آن، از بحران های احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: طی سالیان گذشته کلانشهر فعلی کرج، باغشهر و دارای باغات وسیع و گسترده بود که هم اکنون با تغییر کاربری اراضی، باغشهر دیروزی به کلانشهری تبدیل شده است که در صورت عدم توجه مسئولان به حفظ فضای سبز، در سالهای آینده در این بخش دچار بحران می شویم.

این مسئول عنوان کرد: در صورت عدم توجه به این مهم، وضعیت کلانشهر کرج از لحاظ اکولوژیکی به مخاطره می افتد که این مهم باید مورد اهتمام ویژه مسئولان باشد.

اجرای طرح درخت نظام در پادگان های کرج



وی اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته درختکاری، این سازمان برنامه های مختلفی را در راستای نهادینه کردن فرهنگ حفظ، نگهداری، ایجاد و توسعه فضای سبز در کرج اجرا و برگزار می کند.

وی افزود: در این زمینه مقرر شده که طرح درخت نظام با شعار "درخت نظام، تلاش من صلح با زمین است" را در پادگانهای این کلانشهر اجرا کند.

زارع عنوان کرد: تفکر جهاد در تمامی زمینه ها تفکر غالب در عرصه نظامی گری ما محسوب می شود که در این راستا با مشارکت سپاه امام حسین(ع) ناحیه کرج و بسیج سازندگی سپاه، این طرح اجرا خواهد شد.





12هزاراصله نهال در سطح منطقه 10 کرج کاشته شد



مدیر منطقه 10 شهرداری کرج گفت: همزمان با هفته درختکاری و منابع طبیعی ، 12 هزار اصله نهال در سطح منطقه کاشته شد.



عباس حق محمدلو اظهارداشت: علاوه بر این چهار هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر از گونه های هلو، شلیل، انجیل و گیلاس در بین شهروندان توزیع شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف توسعه فضای سبز و زیباسازی چهره شهر صورت گرفته است.

این مسئول اضافه کرد: در سال جاری منطقه 10 شهرداری کرج با تولید گل رز وگل آهار فصلی برای اولین بار به خودکفایی در سطح منطقه رسیده است و تحقق این شرایط در مجموعه فضای سبز به همت عوامل اجرایی این واحد وکارشناسان مربوطه صورت گرفته است.

چهار هزار اصله نهال در بین شهروندان توزیع شد



مدیر منطقه 10 شهرداری کرج با اشاره به قرار گرفتن در هفته درختکاری گفت: چهار هزار اصله نهال مثمر وغیر مثمر در بین شهروندان این منطقه توزیع شد.



عباس حق محمدلو با بیان این مطلب افزود: نهال های تویع شده از گونه های هلو، انجیل،شلیل و گیلاس می باشد که در قالبهای مختلف در اختیار شهروندان قرار گرفته است. وی افزود: براساس پیامک ارسالی شهروندان اهدا 140 درخت خرمالو از سوی شهرداری منطقه 10 به سازمان پارکها اعلام و با تعامل این سازمان در منطقه توزیع شد. این مسئول اضافه کرد: همچنین در اجرای این طرح کاشت نهال خرمالو در خانواده شهید چمنی از ساکنان قدیمی این منطقه با هدف تکریم از خانوداه شهداء انجام شد

120 هزار بروشور آموزشی فضای سبز بین شهروندان توزیع می شود



مسئول آموزش سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از توزیع 120 هزار بروشور آموزشی فضای سبز بین شهروندان طی هفته درختکاری خبر داد.



مرجان مساعد اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته درختکاری از 15 تا 21 اسفندماه سال جاری، با شعار "بنشانیم درخت تا طبیعت نفسی تازه کند"، از سوی این سازمان برنامه های مختلفی در کلانشهر کرج برگزار می شود.

وی افزود: در این زمینه از سوی واحد آموزش مقرر شده است که 120 هزار بروشور آموزشی فضای سبز طی این هفته در بین شهروندان کلانشهر کرج توزیع شود.



150 اصله نهال مزین به نام شهدا در پادگان شهید مطهری کرج غرس شد



به مناسبت هفته درختکاری، 150 اصله نهال مزین به نام شهدا در پادگان شهید مطهری کرج غرس شد.



همزمان با فرا رسیدن هفته درختکاری و منابع طبیعی، از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج برنامه های مختلفی با هدف نهادینه کردن فرهنگ حفظ و توسعه فضای سبز در این کلانشهر برگزار می شود.

در این زمینه طی هماهنگی های به عمل آمده با سپاه امام حسین(ع) ناحیه کرج مقرر شد که 150 اصله نهال مزین به نام 150 شهید، در محل پادگان شهید مطهری بیلقان کرج غرس شود.

در برگزاری این مراسم، فرمانده سپاه امام حسین(ع) کرج طی سخنانی اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته درختکاری و منابع طبیعی، مقرر شده است که از سوی بسیجیان کرجی، تعداد زیادی اصله نهال در نقاط مختلف غرس شود.

غرس 150 اصله نهال مزین به نام شهدا در پادگان شهید مطهری کرج

سرهنگ احمد باهک افزود: در این زمینه امروز، با حضور مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج و دیگر مسئولان و با مشارکت بسیج سازندگی سپاه امام حسین(ع) ناحیه کرج 150 اصله نهال مزین به نام شهدا غرس شد.

این مسئول با اشاره به حضور گسترده و مشارکت بسیجیان خانم و آقا در برنامه های هفته درختکاری عنوان کرد: باید با اجرای چنین برنامه هایی، فرهنگ حفظ و نگهداری از فضای سبز بین افراد در جامعه نهادینه شود



3500 اصله نهال در منطقه 4 شهرداری کرج غرس شد



مسئول فضای سبز منطقه 4 شهرداری کرج از غرس سه هزار و 500 اصله نهال در این منطقه طی هفته درختکاری خبر داد.



بابک وسیله اظهار داشت: به منظور افزایش سرانه فضای سبز در این منطقه و همزمان با فرا رسیدن هفته درختکاری و منابع طبیعی، مقرر شد که سه هزار و 500 اصله نهال در نقاط مختلف این منطقه غرس شود.

وی از افزایش سرانه فضای سبز در این منطقه خبر داد و افزود: با غرس سه هزار و 500 اصله نهال با کیفیت، میزان درختان معابر سطح شهر از مرز 34 هزار اصله فراتر رفت.



دانشجویان دانشگاه پیام نور استان البرز 110 اصله نهال را غرس کردند



در چهارمین روز از هفته درختکاری، با حضور مسئولان این سازمان، دانشجویان دانشگاه پیام نور استان البرز 110 اصله نهال را غرس کردند.



حمیدرضا عسگری اظهار داشت: پیش از ظهر امروز همزمان با فرا رسیدن چهارمین روز از هفته درختکاری، به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج و دانشگاه پیام نور استان البرز، 110 اصله نهال در محل این دانشگاه غرس شد.

وی افزود: در این مراسم بیش از 50 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور استان البرز مرکز کرج حضور داشتند و به غرس 110 اصله نهال در محوطه حیاط این دانشگاه پرداختند.





شهرداری کرج آمادگی طراحی سایت فضای سبز دانشگاه پیام نور استان البرز را دارد



پایگاه خبری مدیریت شهری کرج: معاون فنی و اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از آمادگی این سازمان برای طراحی سایت فضای سبز دانشگاه پیام نور استان البرز خبر داد.



علی اصغر درویش پیش از ظهر امروز در مراسم غرس 110 اصله نهال در محل محوطه دانشگاه پیام نور استان البرز اظهار داشت: یکی از سیاست های اصلی و اولویت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز در کلانشهر کرج است. پایگاه خبری مدیریت شهری کرج: معاون فنی و اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از آمادگی این سازمان برای طراحی سایت فضای سبز دانشگاه پیام نور استان البرز خبر داد.علی اصغر درویش پیش از ظهر امروز در مراسم غرس 110 اصله نهال در محل محوطه دانشگاه پیام نور استان البرز اظهار داشت: یکی از سیاست های اصلی و اولویت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز در کلانشهر کرج است.

وی افزود: در این زمینه تاکنون نیز از سوی شهرداری و این سازمان اقدامات مطلوبی انجام شده که به طور قطع این اقدامات در آینده نیز افزایش می یابد.



درختکاری در 50 هکتار از اراضی دانشگاه پیام نور استان البرز



رئیس دانشگاه پیام نورکرج از اجرای عملیات درختکاری در 50 هکتار از اراضی این دانشگاه خبر داد.



سعید ملکی پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری مراسم غرس 110 اصله نهال در محوطه حیاط این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه پیام نور استان البرز دارای 50 هکتار اراضی مستعد درختکاری است.

وی افزود: در این زمینه طبق برنامه ریزی قرار است که در این اراضی پروژه عظیم درختکاری با همکاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اجرا شود.





ورزشکاران کرجی 150 اصله نهال را در مجموعه ورزشی انقلاب غرس کردند



ظهر امروز با حضور مسئولان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، ورزشکاران این کلانشهر 150 اصله نهال را در مجموعه ورزشی انقلاب غرس کردند.



مدیر مجموعه ورزشی انقلاب کرج امروز در حاشیه برگزاری این مراسم که به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: طی هماهنگی های با عمل آمده با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مقرر شد که تعدادی اصله نهال در محوطه این مجموعه ورزشی کاشته شود.

محسن جمالپور ادامه داد: در این راستا در چهارمین روز از هفته درختکاری، با حضور ورزشکاران نونهال 150 اصله نهال در این مرکز غرس شد.

به نظر می رسد با اقدامات گسترده صورت گرفته از سوی منابع طبیعی و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج به زودی سرانه فضای سبز در این شهر رشد قابل توجهی پیدا کند و با افزایش ریه های تنفسی شهر از میزان آلودگی ناشی از دود خودروها در این کلانشهر کاسته شود.