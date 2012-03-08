نظارت دامپزشکی انار بر عرضه فرآورده های دامی تشدید می شود

احمد رضایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برقراری کشیک تعطیلات نوروز اظهار داشت: کنترل و نظارت بر تولید و عرضه فرآورده های خام دامی در این ایام تشدید می شود.
وی با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت جامعه افزود: کشیک های مستقر در شبکه همچنین پاسخگوی مراجعین و تماسهای مردمی هستند.
مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان انار ادامه داد: همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و یا مورد مشکوک می توانند با این مراکز تماس بگیرند.
رضایی نسب گفت: با تشکیل اکیپ های ثابت و سیار در شبکه دامپزشکی شهرستان انار، تمهیدات لازم برای نظارت بر فرآورده های خام دامی اندیشیده شده است.
نظر شما