  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

رضایی نسب در گفتگو با مهر:

نظارت دامپزشکی انار بر عرضه فرآورده های دامی تشدید می شود

نظارت دامپزشکی انار بر عرضه فرآورده های دامی تشدید می شود

انار - خبرگزاری مهر: مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان انار گفت: به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان، گروه های سیار و ثابت این شبکه در تعطیلات ایام نوروز بر تولید و عرضه فرآورده های خام دامی نظارت می کنند.

احمد رضایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برقراری کشیک تعطیلات نوروز اظهار داشت: کنترل و نظارت بر تولید و عرضه فرآورده های خام دامی در این ایام تشدید می شود.

وی با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت جامعه افزود: کشیک های مستقر در شبکه همچنین پاسخگوی مراجعین و تماسهای مردمی هستند.

مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان انار ادامه داد: همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و یا مورد مشکوک می توانند با این مراکز تماس بگیرند.

رضایی نسب گفت: با تشکیل اکیپ های ثابت و سیار در شبکه دامپزشکی شهرستان انار، تمهیدات لازم برای نظارت بر فرآورده های خام دامی اندیشیده شده است.

کد مطلب 1555147

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها