502 میلیون دلار صادرات در زنجان صورت گرفت

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ،افزود:در 11 ماهه امسال 9 جلسه در حوزه تجارت خارجی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است و حاصل این جلسات 56 مصوبه در بخشهای مختلف بوده است .

وی ادامه داد: مذاکراتی که انجام شده است 65 درصد محقق کارگروه مصوبات بوده ، 25 درصد در حال اجرا و 3 درصد محقق نشده است .

معاون تجارت خارجی سازمان، صنعت، معدن و تجارت زنجان، افزود : در زمینه رشد صادرات، استان زنجان از استان‌های برتر کشور است و در صادرات ده درصد رشد داشته است .

وی در ادامه گفت : 3 هزار تن سویا توسط بخش خصوصی به استان وارد شده است و دراین راستا برای مرغداری ها هم 20 هزار تن ذرت دامی خریداری شده است .

معاون تجارت خارجی سازمان ، صنعت ، معدن و تجارت زنجان ، یاد آورشد: صادرات استان زنجان طی این 11 ماه بالای 500 میلیون دلار بود که به بالای 550 میلیون دلار تا آخر سال خواهد رسید .



