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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۸

ابراهیمی در گفتگو با مهر :

502 میلیون دلار صادرات در زنجان صورت گرفت

502 میلیون دلار صادرات در زنجان صورت گرفت

زنجان -خبرگزاری مهر :معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در 11 ماهه امسال502 میلیون دلار صادرات از استان زنجان صورت گرفته است.

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ،افزود:در 11 ماهه امسال 9 جلسه در حوزه تجارت خارجی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است و حاصل این جلسات 56 مصوبه در بخشهای مختلف بوده است .

وی ادامه داد: مذاکراتی که انجام شده است 65 درصد محقق کارگروه مصوبات بوده ، 25 درصد در حال اجرا و 3 درصد محقق نشده است .

معاون تجارت خارجی سازمان، صنعت، معدن و تجارت زنجان، افزود : در زمینه رشد صادرات، استان زنجان از استان‌های برتر کشور است و در صادرات ده درصد رشد داشته است .

وی در ادامه گفت : 3 هزار تن سویا توسط بخش خصوصی به استان وارد شده است و دراین راستا برای مرغداری ها هم 20 هزار تن ذرت دامی خریداری شده است .

معاون تجارت خارجی سازمان ، صنعت ، معدن و تجارت زنجان ، یاد آورشد: صادرات استان زنجان طی این 11 ماه  بالای 500 میلیون دلار بود که  به بالای 550 میلیون دلار تا آخر سال خواهد رسید .


 

کد مطلب 1555149

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