وزیرخارجه چین: آمریکا به دنبال بزرگنمایی هزینه های نظامی چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، وزیر امور خارجه آمریکا از چین خواست با اتخاذ روشهای عینی تر به مردم نشان دهد که افزایش قدرت این کشور به نفع جهان است.

هیلاری کلینتون همچنین از چین خواست در تجارت بین الملل حقوق دیگر کشورها را محترم شمارد و در راستای تنظیم ارزش ناعادلانه ارز خود و بهبود حقوق بشر تلاش کند.

وی با بیان اینکه جامعه بین المللی می خواهد اطمینان حاصل کند که چین از قدرت رو به رشد خود در جهت منافع همه استفاده خواهد کرد.

همزمان وزیر امور خارجه چین نیز با انتقاد از سیاست خارجی آمریکا از این کشور خواست باعث عقب نشینی چین در روابط خود با آمریکا در خصوص تبت و تایوان نشود.

"یانگ جی چی" با بیان اینکه چین متعهد به اجرای توسعه ای صلح آمیز است از بزرگنمایی افزایش بودجه نظامی چین توسط آمریکا انتقاد کرد و گفت: ایالات متحده نباید موضوعات مرتبط با چین را سیاسی کند .

افزایش بودجه نظامی چین در سال 2012 حساسیتهایی را در بین کشورهای منطقه شرق آسیا به ویژه متحدان آمریکا ایجاد کرده و این حساسیت ها با اظهار نظرهای مقامات آمریکایی در خصوص تهدیدآمیز بودن افزایش توان نظامی این کشور تشدید شده است.