کمک 15 میلیون تومانی سلطانخواه به جشن نیکوکاری در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بعد از ظهر امروز با شرکت در جشن نیکوکاری در شهر بوشهر مبلغ 15 میلیون تومان به این جشن کمک کرد.



نسرین سلطانخواه در این آیین با تجلیل از مردم ایران اسلامی که همواره در امور خیر پیشقدم هستند اظهار داشت: کمک به همنوعان ارزش و اهمیت زیادی دارد و جشن نیکوکاری در واقع یک سنت نیک و ارزشمند است که توسط مسئولان کمیته امداد در سراسر کشور نهادینه شده است.

معاون رئیس جمهور افزود: مردم در این جشن مشارکت خوبی داشته‌اند و باید همه دست به دست هم بدهیم و در راستای رشد و توسعه ایران اسلامی گام برداریم.



سلطانخواه با اشاره به وجود استعدادهای درخشان در استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر نخبگان علمی بسیار ممتازی دارد که باید با پرورش این استعدادها زمینه را برای رشد و بالندگی استان فراهم کنیم.



استاندار بوشهر نیز با کمک 50 میلیون ریالی به جشن نیکوکاری اظهار داشت: مردم ایران در هر زمانی که نیاز باشد حضوری باشکوه داشته و دارند و انتخابات 12 اسفند نشان داد که مردم همیشه حاضرند.



محمدحسین جهانبخش افزود: در این جشن نیکوکاری نیز مردم استان بوشهر و سراسر میهن اسلامی مشارکت خوبی خواهند داشت و بدون تردید با همت نیکوکاران می‌توانیم پیشرفت کشور را رقم بزنیم.



وی تصریح کرد: کمیته امداد همواره در راستای رفع فقر و محرومیت گام برداشته و این جشن نیز از ابتکارات کمیته امداد است.