امام خمینی(ره) ‌با ارتباط با انس با اهل بیت(ع) به هدایت جامعه پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری در مراسم سالروز ورود امام خمینی(ره) به دبیرستان امام صادق(ع) که قبل از ظهر پنجشنبه در این دبیرستان برگزار شد با اشاره به اینکه بیش از 40 هزار دانش آموز و فرهنگی در دوران دفاع مقدس و پیروزی انقلاب به شهادت رسیده‌اند، بیان کرد: ‌دبیرستان امام صادق(ع) بیشترین تعداد شهید را از میان 14 دبیرستان فعال در زمان جنگ داده است.



وی گفت: امروز به برکت رهبری خردمندانه امام خمینی (ره) خورشید انقلاب در همه جهان می‌درخشد.



مدیر کل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری پس از امام خمینی (ره) ‌هدایت انقلاب را برعهده دارد افزود: حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری با هدایت درست خود نظام را هدایت کردند.



وی بیان کرد: در انتخابات 12 اسفند عظمت انقلاب اسلامی مشاهده شد و پیروزی بزرگی از سوی ملت ایران شکل گرفت.



مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بیشتر از دوره‌های قبل بوده است



امین جعفری گفت: برای کاهش حضور مردم در انتخابات دشمنان داخلی و خارجی وارد صحنه شدند اما مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس بیش از دوره قبل بود.



وی ادامه داد: افسوس که امام خمینی(ره) فرصت هدایت جهان اسلام را پیدا نکردند.



مدیر کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: امام خمینی (ره) به دنیا فهماند که ولایت مطلقه فقیه می‌تواند هدایت جامعه را برعهده بگیرد.



وی گفت: ‌امام خمینی(ره) با ارتباط با ذات الهی، پیوند با اهل بیت و انس با قرآن کریم توانست جامعه را هدایت کند.



امین جعفری در پایان بیان کرد: امیدواریم این انقلاب که با تلاش‌های امام خمینی(ره) به ثمر نشست به دست صاحب اصلی آن امام زمان(عج) برسد.