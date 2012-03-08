پروژه های بهاری مشهد 60 درصد پیشرفت دارد/ شکایت طرقی ها از فرودگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور هنری شهرداری مشهد از پیشرفت 60 درصدی پروژه های استقبال از بهار خبر داد.

هادی مظفری اظهارکرد :‌امسال در حوزه المان های موقت 330 عنوان پروژه در 515 نقطه شهری اکران خواهد شد و تیم تخصصی کنترل پروژه نیز بر روی کلیه مراحل اجرا نظارت خواهد داشت .

وی ادامه داد:‌ مراحل کنترل پروژه تا 30 فروردین ماه ادامه خواهد داشت و روند اجرای کار به این شکل است که طرح در زمان پیشرفت 60 درصدی وسپس هنگام رشد 90 درصدی مورد بازدید قرار می گیرد و مرحله بعد در زمان تحویل و نصب و نگهداری نظارت می شود .

شکایت محله طرق از فرودگاه مشهد

شورای اجتماعی محله طرق در راستای آلودگی صوتی ناشی از پرواز هواپیماها بر آسمان این محله از فرودگاه شهید هاشمی نژاد شکایت خواهد کرد.

اعضای شورای اجتماعی محله طرق معتقدند پرواز هواپیما ها در این محدوده به علت سرو صدایی که دارند ناهنجاری های بسیاری را در محله طرق ایجاد کرده است و از آنجایی که باند پرواز هزینه زیادی را به دنبال دارد هنوز وعده چند ساله مسئولان این فرودگاه مبنی بر تغییر باند پرواز این فرودگاه محقق نشده است.

آنها می گویند فرودگاه هاشمی نژاد می تواند با ساخت کتابخانه،پارک و سالن ورزشی به شهروندان محله طرق غرامت بپردازد در غیر اینصورت از فرودگاه هاشمی نژاد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد.

حفاظ کارگاه‌های ساختمانی در مشهد ساماندهی می‌شود

مدیر طراحی و بهسازی محیط شهری از پروژه ساماندهی و زیبا سازی حفاظ کارگاه‌های ساختمانی سطح شهر مشهد خبر داد .

حسین برلیانی افزود: فاز نخست این پروژه در ابتدا و انتهای کوهسنگی، میدان سعدی، میدان شهدا، بلوار ملک آباد و بزرگراه امام علی(ع) در سه طرح اجرایی خواهد شد.

وی نصب تابلوهای حفاظ کارگاه را موقت اعلام کرد و اذعان داشت: ضوابط حفاظ کارگاه از سال 91 به صورت رسمی ابلاغ می‌شود که با شروع پروژه‌های ساختمانی نصب و پس از اتمام جمع آوری می‌ شود.

اجرای برنامه های رادیو زائر و کودک در کمپ بابا قدرت

ویژه برنامه های رادیو زائر و رادیو کودک در کمپ بابا قدرت همزمان با برپایی ایستگاه بهارانه اجرا می شود.

شهرداری منطقه 7 با برپایی ایستگاه بهارانه در وسعتی بیش از 600 متر مربع، با ویژه برنامه های بهارانه به استقبال بهار می رود.

برگزاری جشن های شبانه در ایام نوروزی و اجرای نمایش های خیابانی از دیگر برنامه های ایستگاه بهارانه است واین ایستگاه در 8 غرفه برپا خواهد شد که می توان به غرفه های پاسخگویی با مسایل دینی و شرعی، ترویج فرهنگ مهدویت رضوی، ارائه صنایع دستی و میراث فرهنگی و غرفه غربالگیری و سلامت جسم با هدف تست سلامت زائران و شهروندان و مشاوره خانواده و تغذیه سالم اشاره کرد.

اهدای لوازم ورزشی در قالب طرح "به پاکی عاطفه"

همزمان با فرا رسیدن سال جدید، ‌اهدای لوازم ورزشی در قالب طرح به پاکی عاطفه اجرایی می شود.

معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه 5 به منظور ایجاد نشاط و ترویج فرهنگ ورزش در قالب طرح به پاکی عاطفه به کودکان منطقه لوازم ورزشی هدیه می دهد.

ایجاد وحدت قوی تر بین خانواده ها از اهداف معاونت فرهنگی اجتماعی در برنامه های ورزشی اجتماعی است و در همین راستا مسابقاتی به صورت خانوادگی برای زائران و مجاوران پایتخت معنوی کشور در پارک های سطح منطقه برگزار می شود.