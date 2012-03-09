246 نفر از کلانشهرها به قزوین منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی عصر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: 500 سهمیه استخدامی برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی استان در سال جاری دریافت شده که آزمون آن در یازدهم اسفند ماه امسال برگزار شد.



وی با بیان اینکه نیروهای قراردادی دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر می توانند در این آزمون شرکت کنند اظهارداشت: تعداد 796 نفر در این آزمون شرکت کردند که نتایج آن تا پایان سال جاری اعلام می شود.

این مسئول گفت: یک هزار و 200 نفر از نیروهای قراردادی استان قزوین با تبدیل وضعیت تبدیل وضعیت خواهند شد.



درافشانی با تاکید بر اینکه این مجوز تبدیل وضعیت در راستای تقویت شهرستانها، بخشها و مناطق محروم استان دریافت شده است تصریح کرد: 30 درصد این سهمیه به شهرستان بوئین زهرا و 25 درصد به شهرستان تاکستان، 18 درصد شهرستان قزوین ( مناطق الموت شرقی و غربی و طارم )، 13 درصد شهرستان آبیک و 14 درصد شهرستان البرز اختصاص داده شده است.



این مسئول در خصوص پستهای بلاتصدی دستگاههای اجرایی استان گفت: 30 درصد پستهای 36 دستگاه اجرایی استان قزوین بلاتصدی است که با تمهیدات پیش بینی شده این مشکل برطرف خواهد شد.



درافشانی سال 89 و 90 را سالی پرکار و خوب برای رفع نیاز دستگاهها به نیروی انسانی را کرد و گفت: در این راستا نیاز دستگاههایی همچون آموزش و پرورش، داشگاه علوم پزشکی، بیمارستان ولایت مینودر و تکمیل برخی پستهای بلاتصدی دستگاههای اجرایی استان مرتفع شد.



وی افزود: مجوز استخدام 648 نفر در دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم دریافت شد که 486 نفر آنها از طریق آزمون و 162 نفر از سهمیه خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان جذب شدند و 17 پست هم حد نصاب نمره قبولی را احراز نکردند که به زودی تکلیف این 17 پست مشخص خواهد شد.



درفشانی به برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها استان قزوین اشاره کرد و اظهارداشت: 217 مجوز استخدامی در شهرداریهای استان هم اخذ شد که 177 نفر آنها از طریق آزمون جذب شدند و40 نفر نیز سهمیه خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان بودند که اقدامات لازم برای جذب آنها صورت می گیرد.



وی در ادامه به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی استان و حذف شرکت های پیمانکاری اشاره کرد و گفت: براساس ابلاغیه ریاست محترم جمهور به استانها هیچ دستگاه اجرایی در استان مجاز نیست با شرکت های پیمانکاری را قرارداد منعقد کند.



درافشانی با بیان اینکه از چهار هزار و490 نیروی شرکتی فعال در دستگاههای اجرایی تعداد یکهزار و81 نفر به قراردادی تبدیل وضع شده اند تصریح کرد: مابقی این افراد نیز باید تا پایان سال جاری به قرارداد با اداره تبدیل وضعیت شوند.



وی از ارتقاء تشکیلات اداری استان قزوین در سال آینده هم خبر داد و اضافه کرد: در دو بخش استان که ظرفیت شهرستان شدن داشته از جمله محمدیه که به احتمال فراوان به شهرستان تبدیل می شوند تشکیلات جدید اداری نیز در آنها استقرار خواهد شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یادآورشد: تاکنون 245 نفر از کلانشهرهای کشور به استان قزوین منتقل شده اند که از این تعداد 120 نفر در آموزش و پرورش استان استخدام شده اند.



در افشانی افزود: تعداد 276 خدمت دولت هم اکنون 85 خدمت دستگاههای اجرایی استان را به مردم ارائه می دهند ضمن اینکه 59 خدمت دیگر دستگاهها نیز به زودی به این دفاتر واگذار می شود.



245 نفر از کلان شهرها به قزوین منتقل شدند



درافشانی در مورد انتقال کارمندان دولت به استان هم گفت: با انتقال 245 نفر از کلانشهرها به استان قزوین زمینه برخورداری این افراد از تسهیلات پیش بینی شده شامل مسکن مهر، زمین اشتراکی، وام سه میلیون تومانی تجهیزات منزل و هفت میلیون تومانی خودرو برخوردار شده اند.



37 نفر در استان دور کاری می کنند



معاون توسعه مدیریت و منابع اسنانی استانداری قزوین تصریح کرد: هدف گذاری اجرای این طرح 20 درصد از امور اجرایی دستگاههای اجرایی به صورت دورکاری است که تاکنون 37 نفر در استان دورکار شده اند که بیشترین تعداد در استانداری با 10 نفر و اداره کار است.



200 خدمت دولت الکترونیکی می شود



این مسئول گفت: در اجرای طرح دولت الکترونیک 200 خدمت هدف گذاری شده که بیشتر آن در استان قزوین اجرایی شده است.



وی از فعالیت 276 دفتر پیشخوان دولت در استان خبر داد و یادآورشد: فعالیتهای مقدماتی برای توسعه 50 دفتر جدید در استان انجام شده است که سال آینده فراخوان آن داده خواهد شد.



درافشانی بیان کرد: تاکنون 9 دستگاه اجرایی خدمات خود را واگذار کرده اند و 13 دستگاه در حال آموزش نیروهای خود هستند و 9 دستگاه نیز بیش از 85 نوع خدمت به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است.



وی افزود: 13 دستگاه هم برای واگذاری 59 خدمت آموزش می بینند و هفت دستگاه اجرایی نیز در حال مذاکره برای اجرای این طرح است که با این کار تحول اداری استان شتاب می گیرد.



سالانه چهار درصد فعالیتهای دولتی برون سپاری می شود



درافشانی در ادامه اظهارداشت: سالانه مقرر شده است چهار درصد از خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی برون سپاری شود که در طول برنامه پنجم 20 درصد فعالیتها برون سپاری خواهد شد.