رشد 10 درصدی صنعت گردشگری در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم اکبری اظهار داشت: مطابق آمارهای دریافتی از طرح اسکان مسافران و گردشگران اداره آموزش و پرورش در بهار و تابستان گذشته و برپایی چادرهای اسکان از سوی جمعیت هلال احمر شهرستان، ورود گردشگران به منطقه نیز از رشد 20 درصدی نسبت به سال 89 برخوردار بوده است.

وی افزود: برای مدیریت هر چه بهتر و شایسته تر ایام تعطیلات عید در منطقه و بر اساس دستورالعمل ابلاغی، تشکیل کمیته هایی در این راستا در دستور کار قرار گرفته است و احکام مربوطه همراه با شرح وظایف به زودی برای مسئولان و متولیان امر ارسال خواهد شد.

کارگاه آموزشی ترک اعتیاد در فیروزکوه برگزار شد

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه از برگزاری کارگاه آموزشی ترک اعتیاد در این نهاد خبر داد.

حمید محسن زاده اظهار داشت: کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با روشهای آزموده شده ترک اعتیاد اعم از متادون درمانی، مراکز اقامتی کوتاه مدت و میان مدت مواد، "TC" و "NA" با حضور جامعه هدف معتادان در حال ترک و پاک شده شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه سه ساعته که با همکاری مسئول پلیس پیشگیری و مدیر اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان برگزار شد، مددجویان درمورد مسائل و مشکلاتی از قبیل عدم پذیرش از سوی جامعه، فقدان امنیت شغلی، فقراقتصادی و فرهنگی و شناخت روشهای عود احتمالی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

"سرگذشت اجباریها" در فیروزکوه به روی صحنه رفت

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تئاتر دانشجویی سرگذشت اجباریها به روی سن رفت.

این گروه تئاتر دانشجویی که تحت عنوان "فرسیا" و با 30 دانشجوی مستعد هنرمند آغاز به کار کرده است و نخستین کار خود را با نام سرگذشت اجباریها با محتوای طنز و موضوع دفاع مقدس به مدت 10 روز به اجرا درآورد.

گفتنی است تئاتر دانشجویی ذکر شده، پس از یک ماه تمرین شبانه روزی به مرحله اجرا رسیده و از ششم تا هجدهم اسفند ماه سال جاری با حضوراستادان، دانشجویان و کارکنان این واحد در سالن آمفی تئاتر "شهید آوینی" دانشگاه به نمایش گذاشته شده است.

همچنین روح الله اسفندیارکارگردان این تئاتر دانشجویی،علیرضا نادری به عنوان راوی و کار بازیگری این نمایش برعهده مهدی مصیر، جعفر طالبی، محمد دماوندی، مصطفی علی بیگی و مسعود غلامی از دانشجویان واحد فیروزکوه بود.