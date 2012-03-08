خواست مردم را می پذیریم/ از قدرت کنار می روم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیکلا سارکوزی" در این سخنان گفت: من با تمام توان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کنم، اما اگر مردم فرانسه به فرد دیگری رای بدهند من خواست آنها را می پذیرم.

سارکوزی که رقابت نزدیکی با "فرانسیس اولاند" نامزد سوسیالیست های فرانسه داشته و نظرسنجی های جدید حکایت از موقعیت بهتر اولاند نسبت به سارکوزی دارد، در انتقاد از نامزد سوسیالیست ها گفت: اولاند فرد بی تجربه ای بوده و هیچ تجربه ای در پست های دولتی نداشته و از تجربه های بین المللی نیز بی بهره است.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه انتقاد از رقیب خود گفت: زمانی که به برنامه های نامزد سوسیالیست ها نگاه می کنم نگران می شوم و نبود تجربه در نزد این فرد مرا بیشتر نگران می کند زیرا ما در دوره سختی قرار داریم.

سارکوزی که در فاصله شش هفته مانده تا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با شبکه رادیویی RMC گفتگو می کرد در پاسخ به این پرسش که اگر مردم فرانسه وی را برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب نکنند واکنش وی چگونه خواهد بود گفت : اگر مردم فرانسه به من اعتماد نکرده و به فرد دیگری رای بدهند، آیا شما فکر می کنید که من همچنان در سیاست خواهم ماند؟ پاسخ این است "نه".

رئیس جمهور فرانسه در ادامه باردیگر تاکید کرد : من با قدرت مبارزات انتخاباتی را ادامه می دهم تا از مردم فرانسه محافظت کرده و آنها را رهبری کنم و کمک کنم تا فرانسه قدرتمندتری شکل بگیرد اما اگر انتخاب مردم فرد دیگری باشد من از قدرت کنار می روم. این راهی است که وجود دارد و من زندگی طولانی در سیاست داشته ام.

سارکوزی در ادامه درباره نظرسنجی های جدید فرانسه که حکایت از پیروزی اولاند در انتخابات ریاست جمهوری دارد گفت : من نگران این نظرنجی ها نیستم و یکی از خصوصیات من این است که هیچگاه تسلیم نمی شوم.

براساس زمانبندی انجام شده، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در تاریخ 22 آوریل برگزار می شود و اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود فرانسوی ها در تاریخ 6 می مجددا به پای صندوق های رای می روند.