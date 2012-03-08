نماد انجمن دوستی ایران و اندونزی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی از نماد این انجمن که تعدادی از مقامات دو کشور نیز حضور داشتند، "سید محمد حسینی " و "محمد نوح" با امضای این نماد پس از رونمایی آغاز رسمی فعالیت انجمن دوستی ایران و اندونزی را اعلام کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم طی سخنانی انجمن دوستی را نماد همدلی و مودت دانست و ابراز امیدواری کرد این انجمن باعث تحکیم و تعمیق روابط میان دو کشور دوست و برادر ایران و اندونزی شود.

حسینی تصریح کرد: این انجمن نقش مهمی در گسترش روابط میان دو کشور خواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان به منظور شرکت در مراسم گشایش هفته فرهنگی ایران در اندونزی به این کشور سفر کرده است.

