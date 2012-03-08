مبارزه با فساد در جهاد اقتصادی یک مقوله اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست تخصصی نقش نظام بانکی در جهاد اقتصادی که عصر امروز در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد با اشاره به نام‌گذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در حوزه جهاد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد این است که بدانیم در جهاد چه اموری اصل است. اساساً در جهادها تفکیک روشن صفوف، نظم، مدیریت و برنامه‌داشتن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: حال چرا از تعبیر جهاد برای رشد اقتصادی استفاده می‌شود؟! مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند من از تعبیر جهاد استفاده می‌کنم چرا که دشمن در حوزه اقتصادی روبروی ما است و تلاش می‌کند به کشور ما آسیب برساند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اظهارات اخیر اوباما رئیس جمهور آمریکا در آیپک و همچنین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران همه نشان‌دهنده یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. این‌که رئیس جمهور آمریکا می‌گوید من بزرگ‌ترین کار علیه ایران یعنی متحدکردن جامعه جهانی را بر عهده داشتم یعنی چه؟! آنان صراحتاً اعلام می‌کنند که ما می‌خواهیم علیه ایران فشار و تحریم اقتصادی وارد کنیم تا از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و سر جای خود بنشیند. اوباما وعده داد که تا پایان سال 2012 اهداف خود علیه ایران را عملی کند.

پورمحمدی افزود: تدارک ما با سازوکار و برنامه‌ریزی دشمن سنخیت نداشت و یک کار جهادی را می‌طلبید. بیمه، ‌گمرک و مالیات سازوکار اصلی بستر کسب و کار است و باید در مسیر صحیح خود شکل بگیرد.

وی در ادامه مبارزه با فساد در جهاد اقتصادی را یک مقوله اساسی دانست و افزود: نمی‌توان به هیچ وجه از مبارزه با فساد غفلت کرد. فساد یعنی زمین‌گیرکردن همه فعالیت‌های کشور به خصوص فعالیت اقتصادی.



کنترل، مراقبت و هشدار رویکردی است که از سال جدید با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور قصد تقویت رویکرد برخوردی را ندارد. البته رویکرد برخوردی را در حد ضرورت نیاز می‌بینیم. هم‌اکنون مبارزه با فساد در سازمان بازرسی کل کشور از طریق نظارت بیشتر و پیشگیری تعقیب می‌شود؛ یعنی کنترل، مراقبت و هشدار رویکردی است که تا امروز تعقیب می‌شد و از سال جدید با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.

پورمحمدی همچنین در واکنش به اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی به عنوان رئیس این کارگروه که معتقد بود نمی‌بایست تخلف بانکی اخیر رسانه‌ای می‌شد، گفت: این پرونده از سوی قوه قضائیه رسانه‌ای نشده است. بلکه در یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شده بود و توسط چند نماینده مجلس رسانه‌ای شد.

وی ادامه داد: بعد از مطرح‌شدن این پرونده به واسطه ابعاد گسترده آن دیگر نمی‌توانستیم آن را حذف کنیم. بنابراین باید با جدیت و قدرت وارد می‌شدیم و ابعاد آن را روشن می‌کردیم. البته اساساً مشخص نیست سانسور اخبار همیشه به نفع آدم تمام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: اتفاقاً بنده شوک وارد شده به جامعه از طریق رسانه‌ای‌شدن پرونده تخلف بانکی اخیر را مثبت ارزیابی کرده و باید از فرصت ایجادشده برای ترمیم بستری که این تخلف در آن شکل گرفت نهایت استفاده را ببریم.

