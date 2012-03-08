دست قطع شده جوان اصفهانی طی 9 ساعت پیوند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جوان 20 ساله که در کارگاه موزائیک سازی دچار حادثه و قطع عضو از ناحیه شانه دست راست شد، با حالت شوک و خونریزی شدید به مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی اعزام شد.

بلافاصله بعد از احیاء و تزریق 20 واحد خون به این جوان، وی را به اتاق عمل منتقل کردند.

عضو قطع شده این جوان با تلاش تیم‌های پزشکی و پرستاری به سرپرستی محمد مهدی نعمت الهی طی یک عمل 9 ساعته پیوند شد .

نعمت الهی پس از گذشت 22 روز از عمل جراحی ، حال عمومی بیمار را خوب و عمل پیوند را موفقیت آمیز اعلام کرد .

معدوم سازی 160 کیلو گوشت تاریخ گذشته در یک رستوران

با هوشیاری کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان ، 114 کیلوگرم گوشت مرغ و 50 کیلو گرم گوشت قرمز از تاریخ گذشته در یکی از رستوران‌های مستقر در جنوب اصفهان کشف و توقیف شد.

مرکز بهداشت با انجام هماهنگی لازم با سازمان دامپزشکی و حضور نماینده این سازمان، گوشت‌های توقیف شده را به منطقه دفن پسماند شهرداری واقع در گردنه زینل منتقل کرد.

علی پارسا با اشاره به این مطلب که تامین امنیت غذائی شهروندان از جمله وظایف مرکز بهداشت است، گفت: در واقع شهروندان با اطمینان خاطر از عملکرد و نظارت مرکز بهداشت از مراکز عرضه مواد غذائی خرید می‌کنند و بنابراین کارشناسان بهداشت با هوشیاری کامل در بازدیدهای روزانه، گشت‌های ضربت و طرح‌های تشدید کنترل بهداشتی وضعیت مواد اولیه، اقلام تولیدی، نحوه نگهداری، تهیه و طبخ مواد غذائی را تحت کنترل و نظارت‌های دقیق خود دارند .

توزیع 4 دستگاه آمبولانس در بین بیمارستان‌ها اصفهان

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان و جمعی از مسئولان دستگاه ‌های اجرایی استان علاوه بر توزیع چهار دستگاه آمبولانس تویوتا از نخستین اتوبوس آمبولانس اورژانس 115 استان بازدید و بهره‌برداری کردند.

این چهار دستگاه آمبولانس با هزینه‌ای بالغ بر 3 میلیارد ریال و اتوبوس آمبولانس بالغ بر 4 میلیارد ریال خریداری شده است.

