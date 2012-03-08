آموزش مربیگری شنای زنان کشور در بهشهر آغاز شد

مالک شیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره آموزشی که زیر نظر فدراسیون شنا برگزار شد، مربیانی از استانهای مختلف کشور حضور دارند که پس از برگزاری آزمون، مدرک مربیگری درجه سه را دریافت کردند.

رئیس هیئت شنا بهشهر افزود: با اجرای برنامه های پیش بینی شده و برگزاری دوره های آموزشی، مشکل کمبود مربی شنا در شهرستان برطرف خواهد شد.

شیریان گفت: برگزاری مداوم دوره های آموزشی، مهم ترین برنامه هیئت شنا بهشهر بوده که ابراز علاقه مربیان، انگیزه ما را برای برگزاری طولانی مدت آن بیشتر خواهد کرد.

وی افزود: ورزش شنا در بهشهر سرشار از جوانان مستعد بوده که باید زمینه قهرمانی آنها را با ارائه جدیدترین علوم رشته های ورزشی فراهم کرد.

رئیس هیئت شنا بهشهر ادامه داد: دوره آموزش شنا مردان پس از پایان مهلت نام نویسی ، فروردین سال آینده در بهشهر برگزار خواهد شد.

