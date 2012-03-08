25 هزار قطعه پلاک در پردیس نصب شد/ کشیک ضربتی بهداشت محیط در ایام نوروز فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رحمتی در جمع کارکنان شهرداری پردیس از تداوم این طرح تا اواسط سال 91 خبر داد و گفت: بر اساس برنامههای موجود، این طرح تا اواسط سال آتی نیز ادامه خواهد یافت.
رحمتی اضافه کرد: بدین ترتیب، آمار واحدهای تجاری و مسکونی برخوردار از پلاک شهر جدید پردیس به 50 هزار قطعه می رسد.
شهردار پردیس با اشاره به گوشهای از ویژگیهای این شهربیان داشت: شهرپردیس در زمره شهرهای جدید استان تهران و کشور قلمداد می شود.
رحمتی اضافه کرد: بدیهی است که توسعه خدمات شهری با توجه به توسعه فیزیکی شهر، ضروری و مستلزم برنامه ریزیهای فنی و اصولی است.
جمعیت افاغنه در اختصاص اعتبارات و امکانات به آبسرد محاسبه شود
امام جمعه آبسرد گفت: جمعیت افاغنه ساکن در منطقه، در اختصاص اعتبارات و امکانات به آبسرد محاسبه شود.
حجتالاسلام حسین ردایی اشاره به استقرار جمع کثیری از اتباع بیگانه در این شهر گفت: در حال حاضر دامان پربرکت آبسرد پذیرای برادران و خواهران مسلمان غیرایرانی است تا جایی که این اتباع نیمی از جمعیت آن را تشکیل میدهند؛ اما در هنگام توزیع امکانات صرفا جمعیت ایرانی آن در نظر قرار گرفته می شود و این امرکاستی خدماترسانی را به همراه دارد.
کمبود امکانات درمانی از کاستیهای بزرگ شهر آبسرد است
وی ادامه داد: کمبود امکانات درمانی از کاستیهای بزرگ شهر آبسرد است و رفع این مشکل از جمله موارد تصویب شده هیئت دولت در سفر دوم رئیس جمهور بود که به رغم پیگیریهای نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، صورت اجرایی به خود نگرفته است.
وی تصریح کرد: احداث بیمارستان می تواند علاوه بر اهالی شهر آبسرد، نیاز اورژانسی مبرم جادههای پرتردد دماوند ـ فیروزکوه را در حدفاصل جاجرود تا گرمسار تأمین سازد.
کشیک ضربتی بهداشت محیط در ایام نوروز فیروزکوه
سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه گفت: طرح کشیک ضربتی بهداشت محیط در ایام نوروز در دو نوبت صبح و عصر با تمرکز بر اماکن بین راهی، رستورانها و اغذیه فروشیها اجرایی می شود.
فریبا ملاجعفری با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروز،افزود: مطابق روال سنوات گذشته، خانه های بهداشت روستاهای همجوار به صورت کشیک به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خواهند پرداخت.
وی گفت: این طرح از 25 اسفند ماه تا پایان فروردین ماه 91 ادامه خواهد یافت و ارائه خدمت در روستاهای مناطقی نظیر "ارجمند"، "لزور"، "زرین دشت" و "حصاربن" به صورت منطقه ای خواهد بود.
سرپرست شبکه بهداشت ادامه داد: هم اکنون داروخانه های مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان "امام خمینی(ره)" به صورت 24 ساعته فعال است.
بازدید 8535 نفر از نمایشگاه "خورشیدهای بی غروب"
شهردار آبسرد از بازدید 8 هزار و 535 نفر از نمایشگاه "خورشیدهای بی غروب" این شهر خبر داد.
عبدالله متولی اظهارداشت: نمایشگاه "خورشیدهای بی غروب" شهر آبسرد با همکاری موزه عبرت ایران برگزار شد و مورد استقبال بی نظیر مردم شهرستان دماوند قرار گرفت.
وی ادامه داد: این نمایشگاه که به پیشنهاد شهرداری آبسرد و حمایت شورای اسلامی این شهر برگزار شد، راوی بخشی از تاریخ معاصر ایران اسلامی بود.
متولی گفت: این نمایشگاه با هدف تجدید میثاق مدیریت شهری و شهروندان ولایی شهر آبسرد با آرمانهای مقام عظمای ولایت، انتقال پیام مبارزان دربند دستگاه بیدادگر ساواک و آشنایی نسل امروز انقلاب در محل سالن علی ابن ابیطالب(ع) شهر آبسرد برپا شد.
وی افزود: در مجموع چهار هزار و 800 محصول فرهنگی به مبلغ 60 میلیون ریال به فروش رسید که با احتساب تخفیف 40 درصدی از سوی شهرداری و انتشارات، مبلغ فروش رقمی بالغ بر 36 میلیون ریال شد.
نظر شما