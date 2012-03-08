25 هزار قطعه پلاک در پردیس نصب شد/ کشیک ضربتی بهداشت محیط در ایام نوروز فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رحمتی در جمع کارکنان شهرداری پردیس از تداوم این طرح تا اواسط سال 91 خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‏های موجود، این طرح تا اواسط سال آتی نیز ادامه خواهد یافت.

رحمتی اضافه کرد: بدین ترتیب، آمار واحدهای تجاری و مسکونی برخوردار از پلاک شهر جدید پردیس به 50 هزار قطعه می ‏رسد.

شهردار پردیس با اشاره به گوشه‏ای از ویژگیهای این شهربیان داشت: شهرپردیس در زمره شهرهای جدید استان تهران و کشور قلمداد می ‏شود.

رحمتی اضافه کرد: بدیهی است که توسعه خدمات شهری با توجه به توسعه فیزیکی شهر، ضروری و مستلزم برنامه‏ ریزیهای فنی و اصولی است.

جمعیت افاغنه در اختصاص اعتبارات و امکانات به آبسرد محاسبه شود

امام جمعه آبسرد گفت: جمعیت افاغنه ساکن در منطقه، در اختصاص اعتبارات و امکانات به آبسرد محاسبه شود.

حجت‏الاسلام حسین ردایی اشاره به استقرار جمع کثیری از اتباع بیگانه در این شهر گفت: در حال حاضر دامان پربرکت آبسرد پذیرای برادران و خواهران مسلمان غیرایرانی است تا جایی که این اتباع نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‏دهند؛ اما در هنگام توزیع امکانات صرفا جمعیت ایرانی آن در نظر قرار گرفته می ‏شود و این امرکاستی خدمات‏رسانی را به همراه دارد.

کمبود امکانات درمانی از کاستیهای بزرگ شهر آبسرد است

وی ادامه داد: کمبود امکانات درمانی از کاستیهای بزرگ شهر آبسرد است و رفع این مشکل از جمله موارد تصویب شده هیئت دولت در سفر دوم رئیس جمهور بود که به رغم پیگیریهای نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، صورت اجرایی به خود نگرفته است.

وی تصریح کرد: احداث بیمارستان می ‏تواند علاوه بر اهالی شهر آبسرد، نیاز اورژانسی مبرم جاده‏های پرتردد دماوند ـ فیروزکوه را در حدفاصل جاجرود تا گرمسار تأمین سازد.

کشیک ضربتی بهداشت محیط در ایام نوروز فیروزکوه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه گفت: طرح کشیک ضربتی بهداشت محیط در ایام نوروز در دو نوبت صبح و عصر با تمرکز بر اماکن بین راهی، رستورانها و اغذیه فروشیها اجرایی می شود.

فریبا ملاجعفری با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروز،افزود: مطابق روال سنوات گذشته، خانه های بهداشت روستاهای همجوار به صورت کشیک به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خواهند پرداخت.

وی گفت: این طرح از 25 اسفند ماه تا پایان فروردین ماه 91 ادامه خواهد یافت و ارائه خدمت در روستاهای مناطقی نظیر "ارجمند"، "لزور"، "زرین دشت" و "حصاربن" به صورت منطقه ای خواهد بود.

سرپرست شبکه بهداشت ادامه داد: هم اکنون داروخانه های مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان "امام خمینی(ره)" به صورت 24 ساعته فعال است.

بازدید 8535 نفر از نمایشگاه "خورشیدهای بی غروب"

شهردار آبسرد از بازدید 8 هزار و 535 نفر از نمایشگاه "خورشیدهای بی ‏غروب" این شهر خبر داد.

عبدالله متولی اظهارداشت: نمایشگاه "خورشیدهای بی ‏غروب" شهر آبسرد با همکاری موزه عبرت ایران برگزار شد و مورد استقبال بی ‏نظیر مردم شهرستان دماوند قرار گرفت.

وی ادامه داد: این نمایشگاه که به پیشنهاد شهرداری آبسرد و حمایت شورای اسلامی این شهر برگزار شد، راوی بخشی از تاریخ معاصر ایران اسلامی بود.

متولی گفت: این نمایشگاه با هدف تجدید میثاق مدیریت شهری و شهروندان ولایی شهر آبسرد با آرمانهای مقام عظمای ولایت، انتقال پیام مبارزان دربند دستگاه بیدادگر ساواک و آشنایی نسل امروز انقلاب در محل سالن علی ابن ابیطالب(ع) شهر آبسرد برپا شد.

وی افزود: در مجموع چهار هزار و 800 محصول فرهنگی به مبلغ 60 میلیون ریال به فروش رسید که با احتساب تخفیف 40 درصدی از سوی شهرداری و انتشارات، مبلغ فروش رقمی بالغ بر 36 میلیون ریال شد.