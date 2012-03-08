بالغ بر 5000 واحد مسکن مهر شاهرود تحویل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی پیش از ظهر روز پنجشنبه پس از بازدید از واحدهای در حال ساخت صنعتی ساز و سنتی ساز مسکن مهر شاهرود در جلسه شورای مسکن مهر این شهرستان به پیمانکاران واحدهای مسکونی مهر صنعتی ساز مهلت داد در دو مرحله (پایان خرداد و پایان مردادماه سال آینده) این واحدها را تکمیل کرده و تحویل دهند.

وی پیمانکاران مسکن مهر صنعتی ساز شهرستان شاهرود را ملزم کرد تا پنج هزار و 26 واحد مسکن مهر در حال ساخت خود را حداکثر تا پایان مردادماه سال آینده تحویل دهند.

مقام عالی دولت در استان سمنان به پیمانکاران مسکن مهر صنعتی ساز اخطار داد در صورتی که نتوانند به تعهدات خود عمل کنند اعطای تسهیلات به آنان قطع خواهد شد.

رهی همچنین در این جلسه از اداره های آب و فاضلاب، گاز و برق خواست در ارائه انشعاب و خدمات به واحدهای مسکن مهر صنعتی ساز تسریع کنند.

در این جلسه اعلام شد حدود سه هزار و 500 واحد مسکن مهر سنتی ساز شاهرود 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

پیگیری مسائل و مشکلات پیمانکاران و روند ساخت مسکن مهر در شهرستان شاهرود از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.