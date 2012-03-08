دو کاروان دانشجویی گرگان راهی مناطق عملیاتی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر قربانی خورشیدی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد شاهد، با بیان این مطلب که کاروان راهیان نور کاروان دلهای عاشقی است که برای فرهنگ شهادت می تپد، هدف از اعزام کاروان راهیان نور را آشنایی دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت ،تبیین ارزشهای دفاع مقدس و بزرگداشت یاد و خاطره رزمندگان اسلام ذکر کرد.

وی گفت: راویگری رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، مداحی، سخنرانی، نشست های علمی و فرهنگی، شب خاطره، از جمله برنامه های کاروان راهیان نور در طول این سفرمعنوی و پر فیض و برکت خواهد بود.

گفتنی است با صدور احکام جداگانه ای از سوی دکتر رضا علی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و رئیس ستاد راهیان نور واحد گرگان اعضای این ستاد در دانشگاه ازاد اسلامی گرگان منصوب شدند.

براساس این گزارش علی اکبر قربانی خورشیدی به عنوان دبیر ستاد راهیان نور، حمیدرضا جلیلیان به عنوان مسئول کمیته پشتیبانی ، زینب نظری به عنوان مسئول کمیته رفاهی، شبیر دائمی به عنوان مسئول کمیته تبلیغات و روابط عمومی، رقیه صالحی به عنوان مسئول کمیته فرهنگی، اسماعیل افرازه به عنوان مسئول کمیته جذب و ساماندهی ستاد راهیان نور دانشگاه آزاد اسلامی گرگان منصوب شدند.