تدوین سند راهبردی امور نخبگان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر داوود طالبی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با نخبگان استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر بنیاد ملی نخبگان در تمام استان‌های کشور فعال است اما این بنیاد به طور رسمی در 26 استان کشور راه‌اندازی شده که به تدریج در سایر استان‌ها نیز راه‌اندازی می‌شود.



وی افزود: بنیاد ملی نخبگان با دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب و زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان کشور خاطرنشان کرد: بنیاد ملی نخبگان کار خود را با ساختاری 60 نفره به صورت سبک شروع کرده و در استان‌ها نیز به فراخور جمعیت نخبگی ساختاری شش، هشت و 10نفره دارد.



طالبی تصریح کرد: به‌کارگیری نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و تشکیل کمیسیون‌های مشورتی با نخبگان و استفاده از آنان در برنامه‌ریزی‌های کشور از مهم‌ترین برنامه‌های این بنیاد در استان‌های مختلف کشور است.



وی بر استفاده از نخبگان در فعالیت‌های کارآفرینی و دانش بنیانی تاکید کرد و گفت: تشکیل صندوق‌های نوآوری و حمایت از اختراعات قبل و بعد از دوره دانشجویی نیز از دیگر برنامه‌های این بنیاد برای نخبگان است.



این مسئول بیان کرد: در راستای برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های منطقه‌ای برای بررسی مسئولیت نخبگان در دهه پیشرفت و عدالت نیز اقدامات بسیار خوبی در دست انجام است.



طالبی از تدوین سند راهبردی امور نخبگان خبر داد و افزود: امیدوار هستیم با تلاش و فعالیت شبانه‌روزی بتوانیم در مسیر رشد و بالندگی ایران اسلامی گام برداریم.