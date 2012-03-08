ساخت حوضچه های تبخیر نفت/ تزریق مواد ضد خورندگی به خطوط لوله

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوریزدان در این رابطه گفت: طبق الزامات سازمان حفاظت محیط زیست، آب خروجی از حوضچه های جدا کننده آب از نفت نباید بیشتر از 10 میلی گرم حاوی چربی و روغن باشد که با احداث حوضچه های تبخیر، درصد خسارات احتمالی به محیط زیست اطراف به صفر می رسد.

وی یادآور شد: ساخت این حوضچه ها از مرکز انتقال نفت شهید سیفی (آسار) آغاز شده و به ترتیب در سایر مراکز انتقال نفت نیز انجام خواهد شد.

جلوگیری از ورود آبهای آلوده به طبیعت با ساخت حوضچه تبخیر در افرینه

رئیس مرکز انتقال نفت شهید عادلی نیز به ساخت حوضچه تبخیر در این مرکز اشاره کرد و گفت: با ایجاد حوضچه تبخیر 210 متر مکعبی از ورود آبهای آلوده به مواد نفتی در طبیعت جلوگیری می شود.

سعید کرموند عسگری با بیان اینکه بیش از 50 درصد عملیات ساخت حوضچه انجام شده است، اظهار داشت: انجام اقدامات زیست محیطی در اولویت برنامه های این مرکز قرار دارد و در همین راستا حدود 500 متر مربع فضای سبز برای رفاه حال پرسنل و خانوده‌های آنان بازسازی شده است.

رئیس مرکز انتقال نفت شهید عادلی در ادامه سخنان خود به دیگر فعالیتهای انجام شده در این مرکز اشاره کرد و بیان داشت: در گذشته هنگام بارندگیها به علت طغیان رودخانه مجبور بودیم تا الکتروموتور پمپ رودخانه را از محل اصلی خود دور کنیم که این کار هزینه هایی به همراه داشت و موجب خرابی سرهای مسی کابلها می شد اما در حال حاضر با ایجاد یک کلید و پریز 80 آمپر جریان برق همانند یک وسیله برقی قطع و وصل می شود و دیگر نیازی به جدا سازی کابلها نیست.

عسگری افزود: لایروبی و رنگ آمیزی 4 دستگاه مخازن آب پایه بلند و اختصاص 2 دستگاه مخزن 150 مترمکعبی به آتش نشانی از دیگر اقدامات انجام شده در مرکز انتقال نفت شهید عادلی است.

تزیرق مواد ضد خورندگی به خطوط لوله در مرکز انتقال افرینه

رئیس مرکز انتقال نفت شهید عادلی همچنین از رفع اشکال لوله هایی که در این مرکز دارای نشتی هستند خبر داد و گفت: این عملیات برای بالا بردن میزان استاندارد انجام می شود و در حال حاضر 90 درصد این عملیات انجام شده است.

عسگری به اقدامات این مرکز برای حفاظت از خوردگی لوله های نفت اشاره کرد و اظهار داشت: برای حفاظت داخلی از خطوط لوله نفت، در هر ساعت 1250 cc مایع ضد خورندگی به خط تزریق می شود.

وی همچنین تسطیح جاده مسیر خط را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه استحفاظی مرکز عنوان کرد و یادآور شد: جاده مسیر خط هر ساله در فصول سرد سال به علت بارندگی مسدود می شود اما به همت واحد مهندسی تعمیرات خط و ترابری منطقه لرستان از کیلومتر 43 و در بالاترین سطح کوه، جاده تسطیح شده تا دچار آب بردگی نشود.

عسگری افزود: تسطیح کیلومتر 26 تا 29 خط نیز بعد از رفع مشکل کیلومتر 43 در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شد.