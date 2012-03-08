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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

رسانه های مازندران از پشت صحنه نارنج باغ بازدید کردند

رسانه های مازندران از پشت صحنه نارنج باغ بازدید کردند

ساری - خبرگزاری مهر: جمعی از اصحاب رسانه استان، از پشت صحنه سریال تلویزیونی نارنج باغ دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نارنج باغ عنوان مجموعه تلویزیونی بوده در قالب طنز، به کارگردانی محسن فلاح و تهیه کنندگی حسین احمدی، باهدف اطلاع رسانی و سرگرمی و موضوع اجتماعی و فرهنگی در26 قسمت 30 دقیقه ای از سیمای شبکه تبرستان دردست تهیه و تولید است.

داستان این مجموعه پیرمردی است به نام خیر الله که بازنشسته راه آهن است و دارای یک دختر و سه پسرمی باشد و همسر این پیر مرد مدت یک سال بوده که فوت کرده و قصد ازدواج مجدد دارد ولی فرزندان تمایل به انجام این امر ندارند و به دلایل مختلف مخالفت می کنند.

نویسندگی این داستان برعهده وفا مصطفی پور بوده و صادق ذاکری به همراه داریوش طالبی این سریال را تصویربرداری می کنند و کار صدابرداری برعهده مرتضی کاظمی است.

ناصر طاهریان به عنوان دستیارکارگردان، عادل فرنودی به عنوان مدیرتولید، فرحبخش فرهید نیا تدوینگر، آتنا ذبیحی منشی صحنه و محمد رضا نوری گریمور هستند. 

رجبعلی فلاح طراح صحنه این مجموعه است. داود مهاجر مدیر تدارکات و بازیگرانی نظیر مهدی خلیلی، قدیر مرادیان، هوشنگ رضائی، مهین رحیمی، مرضیه ابراهیمی، کاظم هزینیان، عادل فرنودی، مهیار بریمانی، مبین بوی افراز، الهه جباری، سکینه میر معصوم، ناصر طاهریان، مهدی جعفری و حمید رضا بختوه دراین مجموعه تلویزیونی ایفای نقش  می کنند.
 

کد مطلب 1555169

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