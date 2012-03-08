رسانه های مازندران از پشت صحنه نارنج باغ بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نارنج باغ عنوان مجموعه تلویزیونی بوده در قالب طنز، به کارگردانی محسن فلاح و تهیه کنندگی حسین احمدی، باهدف اطلاع رسانی و سرگرمی و موضوع اجتماعی و فرهنگی در26 قسمت 30 دقیقه ای از سیمای شبکه تبرستان دردست تهیه و تولید است.

داستان این مجموعه پیرمردی است به نام خیر الله که بازنشسته راه آهن است و دارای یک دختر و سه پسرمی باشد و همسر این پیر مرد مدت یک سال بوده که فوت کرده و قصد ازدواج مجدد دارد ولی فرزندان تمایل به انجام این امر ندارند و به دلایل مختلف مخالفت می کنند.

نویسندگی این داستان برعهده وفا مصطفی پور بوده و صادق ذاکری به همراه داریوش طالبی این سریال را تصویربرداری می کنند و کار صدابرداری برعهده مرتضی کاظمی است.

ناصر طاهریان به عنوان دستیارکارگردان، عادل فرنودی به عنوان مدیرتولید، فرحبخش فرهید نیا تدوینگر، آتنا ذبیحی منشی صحنه و محمد رضا نوری گریمور هستند.

رجبعلی فلاح طراح صحنه این مجموعه است. داود مهاجر مدیر تدارکات و بازیگرانی نظیر مهدی خلیلی، قدیر مرادیان، هوشنگ رضائی، مهین رحیمی، مرضیه ابراهیمی، کاظم هزینیان، عادل فرنودی، مهیار بریمانی، مبین بوی افراز، الهه جباری، سکینه میر معصوم، ناصر طاهریان، مهدی جعفری و حمید رضا بختوه دراین مجموعه تلویزیونی ایفای نقش می کنند.

