مقاله یک استاد گلستانی در نشریه ISI چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مقاله با عنوان " طراحی، تهیه و ارزیابی عملکرد غشاء پلیمر حک شده مولکولی در میکرواستخراج فاز جامد با فیبر توخالی (MIP-HF-SPME)جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز کلروژنیک اسید در گیاهان دارویی" در " ژورنال کروماتوگرافی آ "که در نمایه نشریات ISI محسوب می شود پذیرفته و به چاپ رسید.

این ژورنال یکی از بهترین و عالیرتبه ترین ژورنالهای شیمی با درجه علمی بالا و ضریب تاثیر (ایمپکت فاکتور) بسیار بالا است.

احمدی تصریح کرد : در این پژوهش یک غشاء جاذب بر اساس ادغام تکنیک سنتز پلیمرهای سل-ژل و نانوتکنولوژی طراحی و ساخته شد و از آن برای استخراج و خالص سازی برخی ترکیبات دارویی دارای خاصیت ضد سرطانی از گیاهان دارویی استفاده شده است.

وی افزود: این روش جدید مورد تائید و استقبال صنایع داروسازی کشور و بخش نظارتی غذا و داروی وزارت و بهداشت بوده است که پس از طی مراحل ثبت بین المللی آن در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.