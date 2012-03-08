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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

مقاله یک استاد گلستانی در نشریه ISI چاپ شد

مقاله یک استاد گلستانی در نشریه ISI چاپ شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مقاله دکتر مازیار احمدی گلسفیدی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در " ژورنال کروماتوگرافی آ "که در نمایه نشریات ISI محسوب می شود پذیرفته و به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این مقاله با عنوان " طراحی، تهیه و ارزیابی عملکرد غشاء پلیمر حک شده مولکولی در میکرواستخراج فاز جامد با فیبر توخالی (MIP-HF-SPME)جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز کلروژنیک اسید در گیاهان دارویی" در " ژورنال کروماتوگرافی آ  "که در نمایه نشریات ISI  محسوب می شود پذیرفته و به چاپ رسید.

این ژورنال یکی از بهترین و عالیرتبه ترین ژورنالهای شیمی با درجه علمی  بالا و ضریب تاثیر (ایمپکت فاکتور) بسیار بالا است.
 
احمدی تصریح کرد : در این پژوهش  یک غشاء جاذب بر اساس ادغام تکنیک سنتز پلیمرهای سل-ژل و نانوتکنولوژی طراحی و ساخته شد و از آن برای استخراج و خالص سازی برخی ترکیبات دارویی دارای خاصیت ضد سرطانی از گیاهان دارویی استفاده شده است.
 
وی افزود: این روش جدید مورد تائید و استقبال صنایع داروسازی کشور و بخش نظارتی غذا و داروی وزارت و بهداشت بوده است که پس از طی مراحل ثبت بین المللی آن در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1555170

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