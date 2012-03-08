کلنگ ساخت 50 واحد مسکونی مددجویی بر زمین زده شد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این واحدهای مسکونی با زیربنایی به مساحت چهار هزار مترمربع ساخته می شود و قرار است بعد از افتتاح و بهره برداری در اختیار خانوادهای نیازمند و تحت پوشش این نهاد قرار گیرند.

قنبر موسی نژاد اعلام کرد: 600 میلیون تومان از اعتبار این واحدها از محل مصوبات سفرهای دوم و سوم هیئت دولت به استان تامین می ‌شود و بقیه اعتبار نیز از سوی خود افراد متقاضی و اعتبارات داخلی کمیته امداد تامین می شود.

وی افزود: هرکدام از این واحدهای مسکونی با زیربنای 70 تا 75 مترمربع و با اعتبار 20 تا 22 میلیون تومان احداث و به بهره ‌برداری می‌ رسد.

موسی‌ نژاد از ساخت مسکن برای مددجویان به عنوان یکی از اولویت‌ های کمیته امداد در کردستان نام برد و افزود: در طول سه سال گذشته هزار و 220 واحد مسکونی با زیربنای 80 هزار مترمربع برای مددجویان این استان توسط کمیته امداد احداث و به آنها تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌ جاری 595 واحد مسکن مددجویی روستایی نیز با صرف اعتباری بالغ بر 59 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 599 میلیون ریال کمک بلاعوض در سطح استان مقاوم‌ سازی و به بهره‌ برداری رسیده است، افزود: دادن زکات و پرداخت کمک های مردمی از سوی مردم در افزایش خدمات و پروژه های این نهاد به خانواده های تحت پوشش کمک می کند.

این مراسم با حضور معاون توسعه مشارکت های مردمی ستاد کمیته امداد کشور و دیگر مسئولان استان کردستان در شهر برگزار شد.