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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

به همت کمیته امداد/

کلنگ ساخت 50 واحد مسکونی مددجویی بر زمین زده شد

کلنگ ساخت 50 واحد مسکونی مددجویی بر زمین زده شد

سنندج - خبرگزاری مهر: با حضور معاون مشارکت‌ های مردمی کمیته امداد خمینی (ره) کشور کلنگ احداث 50 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در سنندج به زمین زده شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این واحدهای مسکونی با زیربنایی به مساحت چهار هزار مترمربع ساخته می شود و قرار است بعد از افتتاح و بهره برداری در اختیار خانوادهای نیازمند و تحت پوشش این نهاد قرار گیرند.

قنبر موسی نژاد اعلام کرد: 600 میلیون تومان از اعتبار این واحدها از محل مصوبات سفرهای دوم و سوم هیئت دولت به استان تامین می ‌شود و بقیه اعتبار نیز از سوی خود افراد متقاضی و اعتبارات داخلی کمیته امداد تامین می شود.

وی افزود: هرکدام از این واحدهای مسکونی با زیربنای 70 تا 75 مترمربع و با اعتبار 20 تا 22 میلیون تومان احداث و به بهره ‌برداری می‌ رسد.

موسی‌ نژاد از ساخت مسکن برای مددجویان به عنوان یکی از اولویت‌ های کمیته امداد در کردستان نام برد و افزود: در طول سه سال گذشته هزار و 220 واحد مسکونی با زیربنای 80 هزار مترمربع برای مددجویان این استان توسط کمیته امداد احداث و به آنها تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌ جاری 595 واحد مسکن مددجویی روستایی نیز با صرف اعتباری بالغ بر 59 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 599 میلیون ریال کمک بلاعوض در سطح استان مقاوم‌ سازی و به بهره‌ برداری رسیده است، افزود: دادن زکات و پرداخت کمک های مردمی از سوی مردم در افزایش خدمات و پروژه های این نهاد به خانواده های تحت پوشش کمک می کند.

این مراسم با حضور معاون توسعه مشارکت های مردمی ستاد کمیته امداد کشور و دیگر مسئولان استان کردستان در شهر برگزار شد.

کد مطلب 1555172

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