10 درصد از نخبگان تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی ظهر پنجشنبه در جمع دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد عنوان کرد: رسیدگی به وضعیت این افراد و ارائه‌ خدمات در خور شأن آنان افتخاری بزرگ برای ماست.

وی از تحت پوشش بودن دو هزار دانشجو در کمیته امداد استان خبر داد و عنوان کرد: هفت هزار دانش‌آموز نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

این مسئول با بیان اینکه 32 هزار خانوار در قالب 70 هزار نفر تحت پوشش کمیته‌ امداد استان هستند تصریح کرد: مردم ولی‌‌نعمتان و صاحبان اصلی انقلاب هستند و توجه و رسیدگی ما به آنان انجام وظیفه است.

زلالی از نواخته شدن زنگ نیکوکاری در مدارس سراسر استان اردبیل خبر داد و افزود: آموزش و پرورش استان، بسیج سازندگی، اداره‌ کل ورزش و جوانان و صدا و سیما در سالجاری در برگزاری هر چه بهتر و مناسب‌تر جشن نیکوکاری کمک می کنند.

وی از استقبال پرشور و پررونق مردم در این جشن خبر داد و افزود: در سال گذشته در اردبیل چهار میلیارد و 650 میلیون ریال در جشن نیکوکاری جمع‌آوری شد.

به گفته این مسئول کمک‌ها ی مردمی به صورت مستقیم و در سریع‌ترین زمان در اختیار خانواده‌ها قرار می گیرد تا بتواند بسیاری از مشکلات و نیازمندی‌های خانواده‌ها را جبران کند.



